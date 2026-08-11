Bulgaria, „tigrul” energetic al UE. Cum au ajuns vecinii de la Sud de Dunăre liderii UE în stocarea energiei electrice

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 aug. 2026, 14:26

Bulgaria devine liderul Uniunii Europene în stocarea energiei electrice, depășind toate celelalte state membre la capitolul ponderii din producția proprie stocată. Performanța este susținută de extinderea rapidă a sectoarelor fotovoltaice, fondurile europene și valul de investiții private, într-un moment în care țări din regiune devin tot mai dependente de importurile energetice.

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