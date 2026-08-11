Centrala pe cărbune Turceni se închide în plină criză energetică. Avertismentul sindicaliștilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 aug. 2026, 09:35

Mai sunt mai puțin de trei săptămâni până la termenul convenit cu Comisia Europeană pentru închiderea ultimului grup funcțional al Termocentralei Turceni. Liderul sindical de la Cariera Roșiuța, Nelu Roșca, avertizează că eliminarea acestei capacități de producție va genera dezechilibre profunde. În opinia sa, deciziile politice din ultimele decenii au vulnerabilizat masiv independența energetică a țării.

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