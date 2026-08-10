Vestea pe care o așteaptă toți românii. BNR anunță când începe marea scădere a inflației

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 16:32

Românii ar putea vedea o scădere mai accentuată a inflației începând din această toamnă, potrivit celei mai recente prognoze a Băncii Naționale a României. BNR estimează că rata anuală a inflației va avea o diminuare importantă în trimestrul al treilea din 2026, după care ritmul de scădere va fi mai lent.

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