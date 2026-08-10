Vestea pe care o așteaptă toți românii. BNR anunță când începe marea scădere a inflației

Românii ar putea vedea o scădere mai accentuată a inflației începând din această toamnă, potrivit celei mai recente prognoze a Băncii Naționale a României. BNR estimează că rata anuală a inflației va avea o diminuare importantă în trimestrul al treilea din 2026, după care ritmul de scădere va fi mai lent.
Consiliul de administrație al BNR a analizat, în ședința de luni, Raportul asupra inflației, document care prezintă evoluțiile anticipate pentru perioada următoare.
Scădere puternică în trimestrul al treilea
Potrivit prognozei BNR, inflația va avea „o corecție descendentă substanțială în trimestrul III 2026”. Banca centrală leagă această evoluție de dispariția treptată din calculul anual a efectelor generate de eliminarea plafonului pentru prețul energiei electrice, dar și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor.
După această scădere importantă, evoluția inflației nu va fi însă una liniară. Pentru ultimul trimestru din 2026, BNR anticipează „o evoluție ușor fluctuantă”.
Ulterior, rata anuală a inflației ar urma să își reia coborârea, însă într-un ritm gradual.
Inflația ar putea reveni în ținta BNR la finalul lui 2027
Prognoza băncii centrale indică faptul că inflația va continua să scadă pe parcursul anului 2027. La sfârșitul anului viitor, rata anuală ar urma să intre din nou în interiorul intervalului țintei stabilite de BNR.
Evoluția estimată este susținută și de efectele de bază dezinflaționiste asociate majorărilor recente de prețuri provocate de șocul energetic.
La acestea se adaugă presiunile dezinflaționiste generate de deficitul de cerere, care ar urma să contribuie la reducerea treptată a inflației.
Energia și alimentele rămân printre principalele riscuri
BNR avertizează însă că prognoza este în continuare însoțită de riscuri și incertitudini importante. Evoluția viitoare a prețurilor la energia electrică și la alimente reprezintă unele dintre elementele care pot influența traiectoria inflației.
În cazul alimentelor, un factor important este seceta severă din acest an. La rândul său, evoluția cotației petrolului poate avea efecte asupra prețurilor și, implicit, asupra inflației.
Incertitudinile nu se limitează însă la evoluțiile de pe piețele energetice și alimentare. BNR ia în calcul și măsurile care ar putea fi adoptate în perioada următoare pentru continuarea consolidării bugetare.
Conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică pot schimba evoluția prețurilor
Banca centrală indică, de asemenea, efectele pe care conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică globală le-ar putea avea asupra economiei și asupra evoluției inflației.
În acest context, utilizarea fondurilor europene este considerată importantă pentru diminuarea efectelor negative ale consolidării bugetare și ale conflictului din Orientul Mijlociu.
„În această conjunctură, absorbția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în principal a celor aferente PNRR, sunt esențiale pentru contrabalansarea parțială a efectelor contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictului din Orientul Mijlociu, precum și pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice”, transmite banca centrală.
Inflația a scăzut ușor în iunie
Cele mai recente date analizate de BNR arată că rata anuală a inflației a coborât în iunie 2026 la 10,42%.
În luna mai, nivelul acesteia era de 10,85%, ceea ce înseamnă că în iunie a fost înregistrată o scădere față de luna precedentă.
Potrivit prognozei prezentate de banca centrală, diminuarea ar urma să fie mult mai pronunțată în trimestrul al treilea din 2026, după care inflația ar urma să intre pe o traiectorie descendentă graduală pe parcursul anului 2027.