BNR menţine rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an -UPDATE

Publicat 10 aug. 2026, 15:08 Actualizat 10 aug. 2026, 15:19 Sursă Realitatea PLUS

Banca Națională a României (BNR) decide luni dacă modifică dobânda de politică monetară, principalul instrument prin care influențează costul creditelor și al depozitelor din economie.

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