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Economie· 1 min citire
Benzinarul care explică cu câți bani rămâne după taxe: doar 26 de bani pentru fiecare litru vândut - VIDEO
Benzină
Patronul unei benzinării a prezentat propriul calcul privind împărțirea banilor obținuți din vânzarea unui litru de motorină. La stația sa, litrul de motorină costă 10,50 lei. Potrivit acestuia, furnizorului îi revin 5,52 lei, iar statului 4,55 lei. Benzinăria încasează inițial 43 de bani, însă proprietarul susține că, după plata taxelor, rămâne cu numai 26 de bani.
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