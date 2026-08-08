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Economie· 1 min citire

Benzinarul care explică cu câți bani rămâne după taxe: doar 26 de bani pentru fiecare litru vândut - VIDEO

Benzină

Benzină

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 12:40

Patronul unei benzinării a prezentat propriul calcul privind împărțirea banilor obținuți din vânzarea unui litru de motorină. La stația sa, litrul de motorină costă 10,50 lei. Potrivit acestuia, furnizorului îi revin 5,52 lei, iar statului 4,55 lei. Benzinăria încasează inițial 43 de bani, însă proprietarul susține că, după plata taxelor, rămâne cu numai 26 de bani.

Cum este împărțit prețul unui litru de motorină

„Acest litru de motorină, care costă la mine în stație 10,50 lei, este împărțit astfel: furnizorul primește 5,52 lei, statul primește 4,55 lei, iar eu primesc 43 de bani. Acești bani nu îmi rămân însă mie, pentru că trebuie să plătesc TVA. Din cei 43 de bani, TVA-ul reprezintă șapte bani. Apoi avem un impozit obligatoriu pe cifra de afaceri, iar impozitul pe profit este de cinci bani. La final, eu rămân cu 26 de bani”, a declarat patronul benzinăriei.

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