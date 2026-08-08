Noi reguli pentru românii care cumpără țigări și alcool din alte state UE: limita pentru tutun se calculează la 40 de zile, iar cea pentru băuturi, pe un an

Românii care cumpără țigări, tutun sau alcool din alte state ale Uniunii Europene vor fi verificați după reguli noi. Cantitățile aduse la mai multe deplasări vor fi cumulate pe o perioadă de 40 de zile în cazul produselor din tutun și de un an în cazul băuturilor alcoolice. Măsurile sunt prevăzute într-un ordin comun al ANAF și al Autorității Vamale Române, publicat pe 6 august 2026 în Monitorul Oficial. Astfel, plafonul destinat consumului propriu nu va mai putea fi folosit separat la fiecare călătorie.
Cel mult 40 de pachete în 40 de zile
Pentru țigarete, limita este de 800 de bucăți, adică 40 de pachete sau patru cartușe. Sunt permise și cel mult 400 de țigări cu greutatea de maximum trei grame fiecare, 200 de țigări de foi sau un kilogram de tutun pentru fumat. Perioada de calcul este de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată de autorități. Toate cantitățile transportate de aceeași persoană în acest interval vor fi adunate.
Regula se aplică și produselor din tutun care sunt inhalate fără ardere, precum și tutunului pentru mestecat sau pentru uz nazal. Un șofer care merge de mai multe ori în Bulgaria nu va putea susține automat că fiecare cantitate de până la 800 de țigarete reprezintă o achiziție separată pentru consumul propriu. Autoritățile vor verifica dacă transporturile sunt repetate și dacă pot indica o activitate comercială. Pentru a fi considerat ocazional, transportul trebuie să fie făcut în scop personal, să nu facă parte dintr-o serie de deplasări sistematice și să respecte limitele stabilite.
Plafoanele pentru alcool se calculează pe un an
În cazul alcoolului, perioada de referință este de un an de la ultima constatare înregistrată. Limita este de 10 litri pentru băuturile spirtoase și de 20 de litri pentru produsele intermediare. Pentru vin, plafonul este de 90 de litri, dintre care cel mult 60 de litri pot fi vin spumos. În cazul berii, o persoană poate aduce pentru consum propriu cel mult 110 litri în perioada stabilită.
Aceste cantități existau deja în legislația fiscală, însă erau folosite în principal pentru verificarea produselor găsite la o anumită deplasare. Noul ordin introduce și o perioadă clară în care toate achizițiile sunt cumulate. Astfel, persoanele care fac drumuri repetate nu vor mai beneficia de un plafon nou la fiecare intrare în țară. Autoritățile vor putea verifica întreaga cantitate adusă în intervalul de 40 de zile sau de un an.
Registru electronic pentru persoanele controlate
Autoritatea Vamală Română va înființa un registru electronic pentru evidența produselor accizabile aduse ocazional de persoanele fizice. Constatările făcute de angajații Vămii și ai ANAF vor fi introduse în acest sistem. Fișa de control va conține datele persoanei, informații despre mijlocul de transport și cantitățile de tutun sau alcool găsite. Persoana verificată poate cere o copie electronică a documentului, care trebuie transmisă în cel mult șapte zile.
Noile reguli se aplică produselor cumpărate dintr-un stat membru al Uniunii Europene și transportate personal în România. Bunurile trebuie să fie destinate uzului propriu, nu vânzării. Regimul nu trebuie confundat cu regulile vamale aplicabile persoanelor care intră în România din țări aflate în afara Uniunii Europene. Pentru aceste deplasări există limite și proceduri diferite.
Amenzi și confiscarea produselor
Cadrul noilor reguli a fost introdus în decembrie 2025, când Codul fiscal a stabilit că achizițiile pentru uz propriu trebuie să aibă un caracter ocazional. Ordinul publicat acum stabilește concret perioadele de 40 de zile pentru tutun și de un an pentru alcool. Dacă limitele sunt depășite, iar transportul nu mai poate fi considerat destinat consumului personal, produsele pot fi confiscate. În astfel de situații pot fi aplicate și amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei.