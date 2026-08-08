Noi reguli pentru românii care cumpără țigări și alcool din alte state UE: limita pentru tutun se calculează la 40 de zile, iar cea pentru băuturi, pe un an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 08:12

Românii care cumpără țigări, tutun sau alcool din alte state ale Uniunii Europene vor fi verificați după reguli noi. Cantitățile aduse la mai multe deplasări vor fi cumulate pe o perioadă de 40 de zile în cazul produselor din tutun și de un an în cazul băuturilor alcoolice. Măsurile sunt prevăzute într-un ordin comun al ANAF și al Autorității Vamale Române, publicat pe 6 august 2026 în Monitorul Oficial. Astfel, plafonul destinat consumului propriu nu va mai putea fi folosit separat la fiecare călătorie.

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