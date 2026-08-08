Pâinea s-ar putea scumpi. Prețul grâului urcă puternic, după atacurile asupra porturilor și navelor din Marea Neagră

Războiul dintre Rusia și Ucraina pune din nou presiune pe exporturile de cereale prin Marea Neagră. Atacurile asupra navelor, porturilor și terminalelor au afectat transporturile și au crescut costurile de asigurare. Prețurile mondiale ale cerealelor au urcat în iulie, grâul înregistrând una dintre cele mai importante creșteri. În acest context, Portul Constanța poate redeveni o rută importantă pentru mărfurile ucrainene.
Indicele mondial al prețurilor la cereale a crescut în iulie cu 3,4% față de luna precedentă. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, avansul a fost de 6,9%. În cazul grâului, prețurile au urcat cu 5,8% într-o singură lună și sunt cu 9,9% mai mari decât în iulie 2025. Evoluția este legată inclusiv de temerile privind blocarea exporturilor și avarierea infrastructurii folosite pentru transportul cerealelor.
Nave atacate și costuri mai mari pentru transportatori
Situația de securitate din Marea Neagră s-a deteriorat în ultimele săptămâni. Atacurile asupra navelor comerciale și infrastructurii portuare s-au intensificat și au afectat atât exporturile ucrainene de cereale, cât și fluxurile rusești de energie și materii prime. Unele curse au fost suspendate, iar capacitatea de export a fost redusă. Navele care acceptă să intre în zonele periculoase trebuie să plătească prime de asigurare mai mari.
Aproximativ 90% dintre exporturile agricole maritime ale Ucrainei trec prin zona porturilor Odesa. Orice întrerupere a activității acestor porturi poate afecta rapid cantitățile de cereale care ajung pe piața internațională. Ucraina reprezenta înaintea noilor perturbări aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu și 11% din cele de porumb. Reducerea acestor livrări poate pune presiune suplimentară asupra prețurilor mondiale la alimente.
Portul Constanța revine în prim-plan
O parte dintre transporturile ucrainene ar putea fi redirecționate către Portul Constanța. Compania daneză Maersk a suspendat în iulie serviciile prin portul Chornomorsk, din cauza deteriorării condițiilor de securitate. Compania a anunțat că unele dintre transporturile afectate vor fi preluate prin România. Această decizie poate crește din nou volumul mărfurilor ucrainene care ajung în portul românesc.
Ucraina folosește și un coridor maritim care urmărește coasta vestică a Mării Negre către România. Ruta este aleasă pentru a ține navele cât mai departe de zonele în care pericolul atacurilor este mai mare. Autoritățile ucrainene avertizează însă că această soluție nu poate înlocui imediat întreaga capacitate pierdută. Kievul a anunțat și sprijin financiar pentru agricultorii și companiile afectate de atacuri.
România a devenit de la începutul războiului una dintre principalele porți comerciale pentru Ucraina. Până în 2025, aproximativ 30 de milioane de tone de cereale ucrainene trecuseră prin Portul Constanța. Reluarea redirecționărilor poate crește importanța portului în aprovizionarea piețelor internaționale. În același timp, volumele mai mari pot pune presiune asupra capacității de transport și depozitare.
Se poate scumpi pâinea în România
Creșterea prețului internațional al grâului nu duce automat la o scumpire imediată și similară a pâinii din magazine. România are o producție internă importantă și se află printre principalii exportatori de cereale din Uniunea Europeană. Acest avantaj poate reduce impactul față de țările care depind în mare măsură de importuri. Efectele depind însă de durata perturbărilor și de evoluția prețurilor pe piețele internaționale.
Producătorii români își vând cerealele pe aceeași piață internațională. Dacă grâul continuă să se scumpească la bursele de mărfuri, poate crește și valoarea materiei prime din România. La prețul final se adaugă cheltuielile cu energia, transportul, combustibilii, salariile și procesarea. Costurile mai mari, împreună cu riscurile meteorologice și geopolitice, pot pune presiune asupra prețurilor alimentelor în 2026.