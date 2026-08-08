Pâinea s-ar putea scumpi. Prețul grâului urcă puternic, după atacurile asupra porturilor și navelor din Marea Neagră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 09:09

Războiul dintre Rusia și Ucraina pune din nou presiune pe exporturile de cereale prin Marea Neagră. Atacurile asupra navelor, porturilor și terminalelor au afectat transporturile și au crescut costurile de asigurare. Prețurile mondiale ale cerealelor au urcat în iulie, grâul înregistrând una dintre cele mai importante creșteri. În acest context, Portul Constanța poate redeveni o rută importantă pentru mărfurile ucrainene.

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