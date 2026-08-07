România a alertat Comisia Europeană: Seceta extremă pune în pericol Centrala Nucleară de la Cernavodă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 21:32

Scăderea critică a debitului Dunării a determinat Ministerul Energiei să activeze un mecanism de alertă timpurie către Comisia Europeană. Seceta extremă pune în pericol răcirea reactoarelor de la Cernavodă și creează riscuri majore pentru stabilitatea sistemului energetic.

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