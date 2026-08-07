Moody's decide soarta economiei românești. Analiști: „Junk” camuflat pentru România

Publicat 7 aug. 2026, 09:38 Sursă Realitatea PLUS

România așteaptă astăzi un nou verdict crucial pentru economie. După evaluarea agenției Fitch, toate privirile sunt îndreptate către decizia Moody's, care va arăta dacă măsurile luate de Guvern sunt suficiente pentru a evita retrogradarea țării în categoria nerecomandată investițiilor. Analiștii avertizează însă că România este deja foarte aproape de statutul de „junk camuflat”, iar o decizie negativă ar însemna împrumuturi mai scumpe pentru stat și noi costuri suportate de români.

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