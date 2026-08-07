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Economie· 1 min citire

Moody's decide soarta economiei românești. Analiști: „Junk” camuflat pentru România

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 09:38
SursăRealitatea PLUS

România așteaptă astăzi un nou verdict crucial pentru economie. După evaluarea agenției Fitch, toate privirile sunt îndreptate către decizia Moody's, care va arăta dacă măsurile luate de Guvern sunt suficiente pentru a evita retrogradarea țării în categoria nerecomandată investițiilor. Analiștii avertizează însă că România este deja foarte aproape de statutul de „junk camuflat”, iar o decizie negativă ar însemna împrumuturi mai scumpe pentru stat și noi costuri suportate de români.

România așteaptă astăzi un nou verdict crucial pentru economie, după evaluarea agenției Fitch, toate privirile sunt îndreptate acum către Moody's, una dintre cele mai importante agenții internaționale de rating.

Miza este una uriașă, pentru că dacă România va fi retrogradată în categoria nerecomandată investitorilor, atunci statul se va împrumuta mai scump, iar aceste costuri se vor vedea în timp, inclusiv asupra economiei și asupra românilor.

Deocamdată, analiștii spun că țara noastră se află într-o zonă de risc și vorbesc chiar despre un „junk” camuflat, adică o situație în care economia este foarte aproape de o retrogradare oficială.

Totul vine în contextul în care guvernul încearcă să convingă investitorii că măsurile fiscale și reducerea deficitului bugetar se vor stabiliza. Rămâne de văzut, așadar, ce vor decide cei de la Moody's, pentru că de acest rezultat depinde și economia țării noastre.

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