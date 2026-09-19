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Politica· 2 min citire

Tabăra Mureșan își împarte deja funcțiile. Ce ministere vrea?

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 sept. 2026, 11:40
Actualizat19 sept. 2026, 12:04
SursăRealitatea PLUS

Deși nici nu știu încă dacă au suficiente voturi, PNL, USR și UDMR își impart deja funcțiile în viitorul Guvern! Potrivit unor surse, majoritatea miniștrilor din Guvernul Bolojan își vor păstra mandatele și în Guvernul Mureșan. În plus, Cătălin Predoiu ar urma să fie singurul care pleacă din Guvern, după ce a făcut parte din tabăra care l-a susținut pe Adrian Veștea la momentul desemnării.

Cum ar putea arăta viitorul GUVERN?

Negocierile pentru formarea unui nou Guvern au intrat într-o nouă etapă după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Deși premierul desemnat nu are încă garanția unei majorități parlamentare, PNL, USR și UDMR au început discuțiile privind structura viitorului Executiv și distribuirea portofoliilor.

Siegfried Mureșan a anunțat că lucrează împreună cu experții celor trei formațiuni la actualizarea programului de guvernare. În același timp, în spațiul politic au apărut informații despre posibila componență a cabinetului.

Potrivit unor surse politice citate în presa română, o parte importantă dintre miniștrii care au făcut parte din Guvernul condus de Ilie Bolojan ar urma să își păstreze portofoliile și într-un eventual Executiv condus de Siegfried Mureșan.

Ministerul de Finanțe – Alexandru Nazare (PNL)

Ministerul Fondurilor Europene – Dragoș Pîslaru (PNL)

Ministerul Educației – Mihai Dimian (PNL)

Ministerul Sănătății – Oana Gheorghiu (PNL)

Ministerul Muncii – Raluca Turcan (PNL)

Ministerul Energiei - ? (PNL)

Ministerul de Interne – ? (PNL)

Ministerul Apărării – Radu Miruță (USR)

Ministerul de Externe – Oana Țoiu (USR)

Ministerul Mediului – Diana Buzoianu (USR)

Ministerul Economiei – Irineu Darău (USR)

Ministerul Justiției – Stelian Ion (USR)

Ministerul Transporturilor – Cătălin Drulă (USR)

Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna (UDMR)

Ministerul Dezvoltării – Cseke Attila (UDMR)

Ministerul Culturii – Demeter Andras Istvan (UDMR)

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