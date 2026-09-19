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Politica· 2 min citire
Tabăra Mureșan își împarte deja funcțiile. Ce ministere vrea?
Publicat19 sept. 2026, 11:40
Actualizat19 sept. 2026, 12:04
SursăRealitatea PLUS
Deși nici nu știu încă dacă au suficiente voturi, PNL, USR și UDMR își impart deja funcțiile în viitorul Guvern! Potrivit unor surse, majoritatea miniștrilor din Guvernul Bolojan își vor păstra mandatele și în Guvernul Mureșan. În plus, Cătălin Predoiu ar urma să fie singurul care pleacă din Guvern, după ce a făcut parte din tabăra care l-a susținut pe Adrian Veștea la momentul desemnării.
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