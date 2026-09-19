Siegfried Mureșan nu vrea să renunțe la măsurile sărăciei: „Bolojan bea cafea, eu nu!”

Publicat 19 sept. 2026, 10:09 Actualizat 19 sept. 2026, 10:11 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan vrea să continue cu măsurile de austeritate impuse de Ilie Bolojan. După ce au tăiat de la mame, studenți și pensionari, Siegfried Mureșan spune că ia în calcul o relaxare a austerității, dar nu știe când, pentru că, spune premierul desemnat, economia României nu permite acest lucru. În același timp, Siegfried Mureșan subliniază că nu va face lucrurile la fel ca Ilie Bolojan. „Ilie Bolojan bea cafea, eu nu beau, suntem diferiți”, a spus premierul desemnat.

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