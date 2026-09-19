Siegfried Mureșan nu vrea să renunțe la măsurile sărăciei: „Bolojan bea cafea, eu nu!”

Siegfried Mureșan vrea să continue cu măsurile de austeritate impuse de Ilie Bolojan. După ce au tăiat de la mame, studenți și pensionari, Siegfried Mureșan spune că ia în calcul o relaxare a austerității, dar nu știe când, pentru că, spune premierul desemnat, economia României nu permite acest lucru. În același timp, Siegfried Mureșan subliniază că nu va face lucrurile la fel ca Ilie Bolojan. „Ilie Bolojan bea cafea, eu nu beau, suntem diferiți”, a spus premierul desemnat.
Siegfried Mureșan: „Economia României nu permite relaxarea măsurilor!”
Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, anunță că viitorul guvern ar urma să păstreze principiile de consolidare fiscală promovate în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Executivului. În același timp, Mureșan spune că unele dintre măsurile fiscale ar putea fi relaxate atunci când situația economică și bugetară va permite acest lucru.
Declarațiile au fost făcute vineri seară, într-un interviu la Digi24, în contextul pregătirii unei variante actualizate a programului de guvernare. Mureșan a precizat că documentul este elaborat împreună cu experții PNL, USR și UDMR și urmează să fie prezentat la începutul săptămânii viitoare.
Ce spune Siegfried Mureșan despre măsurile de austeritate
Premierul desemnat susține că măsurile de consolidare fiscală au fost necesare în contextul deficitului bugetar ridicat și afirmă că își dorește ca, pe măsură ce situația financiară se îmbunătățește, să existe posibilitatea unor măsuri de relaxare.
Mureșan a precizat că își dorește venituri mai mari pentru angajați și pensii mai mari pentru pensionari, însă consideră că asemenea măsuri trebuie adoptate în limita resurselor disponibile. El a spus că o eventuală relaxare va fi făcută „de îndată ce ne permitem”.
Potrivit premierului desemnat, indicatorii economici sunt în prezent ceva mai buni, însă o imagine mai clară asupra spațiului bugetar va putea fi obținută după rectificarea bugetară și în momentul elaborării bugetului pentru anul următor.
Mureșan: „Era nevoie de măsuri de corecție”
În explicațiile sale, Siegfried Mureșan a făcut referire la deficitul bugetar de peste 9% și a susținut că România avea nevoie de măsuri pentru reducerea dezechilibrelor fiscale.
El a menționat inclusiv riscul pierderii unor fonduri europene și creșterea costurilor de finanțare în cazul în care dezechilibrele nu ar fi fost corectate.
Premierul desemnat a precizat că unele dintre măsurile adoptate anterior au fost criticate, inclusiv cele referitoare la CASS pentru anumite categorii și la bursele sociale, însă a susținut că deciziile trebuie analizate în funcție de posibilitățile bugetare.
„Nu suntem identici”: diferența dintre Mureșan și Bolojan
Întrebat dacă va conduce Guvernul într-un mod similar cu Ilie Bolojan, Mureșan a spus că cei doi au valori asemănătoare, dar sunt persoane diferite și nu trebuie așteptat ca toate deciziile să fie identice.
Premierul desemnat a oferit și un exemplu mai puțin politic pentru a ilustra diferențele dintre cei doi: „Dumnealui bea cafea, eu nu beau cafea”, a spus Siegfried Mureșan la Digi24. Declarația a fost făcută în timp ce vorbea despre stilul diferit pe care l-ar putea avea la Palatul Victoria.
Mureșan a mai declarat că, în eventualitatea în care va ajunge prim-ministru, intenționează să lucreze în parteneriat cu Ilie Bolojan, actualul președinte al PNL. El a spus că nu urmărește preluarea conducerii partidului și că ar refuza orice inițiativă îndreptată împotriva lui Bolojan.
În ceea ce privește programul viitorului Executiv, Mureșan susține că obiectivul este continuarea măsurilor de stabilizare financiară, urmând ca eventualele relaxări fiscale să fie analizate după ce datele bugetare vor permite acest lucru.