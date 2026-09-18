Nicușor Dan, anunț despre Patriot și drone după vizita în Ucraina: „Va exista o donație din partea României”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 sept. 2026, 18:52

Președintele Nicușor Dan a oferit noi detalii despre sprijinul militar acordat Ucrainei, după vizita sa în această țară. Șeful statului a vorbit despre interceptoarele Patriot pe care România ar urma să le doneze, despre producția de drone și despre raportul întocmit după incidentul cu drona de la graniță.

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