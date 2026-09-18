Nicușor Dan, anunț despre Patriot și drone după vizita în Ucraina: „Va exista o donație din partea României”

Președintele Nicușor Dan a oferit noi detalii despre sprijinul militar acordat Ucrainei, după vizita sa în această țară. Șeful statului a vorbit despre interceptoarele Patriot pe care România ar urma să le doneze, despre producția de drone și despre raportul întocmit după incidentul cu drona de la graniță.
România va dona interceptoare Patriot Ucrainei
Întrebat despre decizia privind interceptoarele Patriot, Nicușor Dan a afirmat că România va participa la efortul comun al statelor NATO care dețin astfel de sisteme.
„Interceptoarele Patriot este un efort comun al țărilor NATO care au interceptoare Patriot, România este una dintre ele și o să existe, repet, proporțional cu celelalte țări NATO care au interceptoare, o să existe o donație din partea României”, a declarat președintele.
Declarația vine în contextul solicitărilor Ucrainei privind sprijinul militar și al discuțiilor dintre aliații NATO.
Ce spune Nicușor Dan despre producția de drone
Președintele a anunțat că există deja contacte între companii ucrainene și Ministerul Apărării din România pentru cooperarea în domeniul producției de drone.
„Pe producția de drone există deja un contact între firme ucrainene și Ministerul Apărării din România, deci lucrurile sunt avansate”, a spus Nicușor Dan.
Potrivit șefului statului, cadrul de cooperare existent ar simplifica procedurile administrative necesare pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte.
Raportul privind incidentul cu drona, analizat de partea ucraineană
Nicușor Dan a vorbit și despre incidentul cu drona și despre raportul întocmit de instituțiile române implicate.
Potrivit președintelui, documentul are atât o componentă publică, cât și una militară clasificată. În baza raportului, România a transmis mai multe întrebări părții ucrainene pentru clarificarea situației.
„Ei sunt încă în curs de analiză”, a spus Nicușor Dan, precizând că subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul întâlnirii bilaterale.
România a urmărit în ultimele luni intensificarea cooperării cu Ucraina în contextul incidentelor cu drone și al securității pe flancul estic al NATO.
Vizita lui Nicușor Dan în Ucraina
Președintele României participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, desfășurat în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk. Evenimentul reunește lideri și reprezentanți ai statelor din regiunea carpatică și are ca teme cooperarea economică, investițiile și securitatea regională.