Un câștigător de un milion de lire sterline este de negăsit. Loteria din Marea Britanie îi roagă pe oameni să-și verifice biletele

Un premiu de 1 milion de lire sterline așteaptă încă să fie revendicat în Marea Britanie, după o extragere desfășurată în luna august. Biletul norocos a fost cumpărat în districtul londonez Richmond, iar operatorul Loteriei Naționale încearcă să dea de urma câștigătorului. Britanicii sunt îndemnați să își verifice biletele și să discute cu persoanele apropiate pentru a identifica posibilul milionar.
Biletul câștigător a fost cumpărat în Richmond
Premiul de șapte cifre a fost pus în joc la extragerea Lotto din 19 august, arată The Sun. Jucătorul care a cumpărat biletul din Richmond a reușit să ghicească toate cele cinci numere principale și bila bonus.
Numerele extrase au fost:
4, 8, 10, 17, 23 și 28
Bila bonus a fost 16.
Deși premiul este unul considerabil, câștigătorul nu s-a prezentat încă pentru a revendica banii. Din acest motiv, Loteria Națională din Marea Britanie a lansat un apel public pentru identificarea persoanei care deține biletul.
Există situații în care un jucător știe că a cumpărat biletul, dar nu îl mai are în posesie. În astfel de cazuri, operatorul Allwyn permite depunerea unei cereri pentru revendicarea premiului, însă există un termen limită.
Pentru această extragere, cererea trebuie transmisă în termen de 30 de zile de la tragerea la sorți, ceea ce înseamnă că vineri, 18 septembrie 2026, este data-limită pentru o astfel de solicitare.
Persoanele care încă dețin biletul câștigător beneficiază însă de o perioadă mai lungă pentru revendicarea premiului. Termenul final este 15 februarie 2027.
„Imaginați-vă că un bilet valorează o sumă de șapte cifre”
Toby Moxham, directorul serviciului pentru câștigători din cadrul Allwyn, le-a cerut locuitorilor din Richmond să verifice cu atenție biletele pe care le au acasă.
„Imaginați-vă că descoperiți că un bilet cumpărat cu câteva săptămâni în urmă valorează o sumă de șapte cifre”, a transmis reprezentantul operatorului.
Acesta le-a recomandat oamenilor să vorbească inclusiv cu cei apropiați, în speranța că persoana care deține biletul va afla despre căutările Loteriei Naționale.
„Vorbiți cu prietenii, familia, colegii și vecinii - credem că putem găsi câștigătorul dispărut, dar avem nevoie de ajutorul publicului”, a mai declarat Toby Moxham.
Cei care consideră că ar putea fi câștigătorul sunt îndemnați să contacteze Loteria Națională prin canalele puse la dispoziție de operator pentru verificarea biletului și revendicarea premiului.
Un milion de lire sterline ar putea schimba viața câștigătorului
Un astfel de premiu poate reprezenta o schimbare majoră pentru persoana care a cumpărat biletul. În acest caz, însă, identitatea câștigătorului rămâne necunoscută.
Loteria încearcă să îi determine pe locuitorii din zona Richmond să își verifice biletele cumpărate în perioada respectivă, mai ales pe cei care obișnuiesc să participe la extragerile Lotto.
Un bilet uitat într-un sertar, într-un portofel sau într-un alt loc în care sunt păstrate lucrurile personale ar putea ascunde, astfel, un premiu de 1 milion de lire sterline.
Peste 130 de milionari Lotto în 2026
Premiul nerevendicat de la Richmond nu este singurul câștig important înregistrat în acest an în Marea Britanie.
Potrivit informațiilor prezentate de Loteria Națională, peste 133 de jucători Lotto au devenit milionari în 2026. Mai mult, un alt participant a câștigat săptămâna trecută un jackpot de 7,8 milioane de lire sterline.
Loteria Națională reamintește, de asemenea, că o parte din veniturile provenite din vânzarea biletelor contribuie la finanțarea unor proiecte din domenii precum arta și sportul, precum și la conservarea unor obiective de patrimoniu.
În cazul premiului de 1 milion de lire sterline din Richmond, însă, întrebarea rămâne una singură: unde se află biletul câștigător și cine îl are?