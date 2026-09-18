Un câștigător de un milion de lire sterline este de negăsit. Loteria din Marea Britanie îi roagă pe oameni să-și verifice biletele

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 17:42

Un premiu de 1 milion de lire sterline așteaptă încă să fie revendicat în Marea Britanie, după o extragere desfășurată în luna august. Biletul norocos a fost cumpărat în districtul londonez Richmond, iar operatorul Loteriei Naționale încearcă să dea de urma câștigătorului. Britanicii sunt îndemnați să își verifice biletele și să discute cu persoanele apropiate pentru a identifica posibilul milionar.

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