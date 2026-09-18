Cinci țări cer tăieri de sute de miliarde din bugetul UE pentru 2028-2034. Contribuabilii europeni au ajuns la fundul sacului

Publicat 18 sept. 2026, 15:11 Sursă Reuters

Germania, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și Austria cer ca următorul buget al Uniunii Europene să fie redus cu sute de miliarde de euro față de proiectul de aproape 2.000 de miliarde de euro prezentat de Comisia Europeană.

Distribuie articolul