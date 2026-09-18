Serbia inaugurează o fabrică de drone în parteneriat cu o companie israeliană. Locația și identitatea partenerului sunt ținute secrete-VIDEO

Publicat 18 sept. 2026, 09:35 Actualizat 18 sept. 2026, 09:41

Președintele sârb Aleksandar Vučić a inaugurat joi o fabrică de drone militare, realizată în parteneriat cu o companie israeliană al cărei nume nu a fost dezvăluit, în cadrul planurilor Belgradului de a produce și exporta astfel de echipamente, relatează AFP.

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