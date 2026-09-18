Serbia inaugurează o fabrică de drone în parteneriat cu o companie israeliană. Locația și identitatea partenerului sunt ținute secrete-VIDEO

Președintele sârb Aleksandar Vučić a inaugurat joi o fabrică de drone militare, realizată în parteneriat cu o companie israeliană al cărei nume nu a fost dezvăluit, în cadrul planurilor Belgradului de a produce și exporta astfel de echipamente, relatează AFP.
Serbia și Israelul lansează un proiect comun în industria militară
Președintele Serbiei a anunțat pe rețelele de socializare inaugurarea unei fabrici de drone militare, fără să precizeze locul în care aceasta se află sau numele companiei israeliene partenere. El a explicat că jurnaliștii nu au fost invitați la eveniment din cauza „confidenţialităţii procesului de producţie”.
Potrivit unor investigații realizate de rețeaua de jurnalism de investigație Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) și de cotidianul israelian Haaretz, partenerul ar fi compania israeliană din domeniul apărării Elbit Systems, criticată pentru rolul său în operațiunile din Gaza și Cisiordania.
”Am inaugurat o fabrică de asamblare a unor drone de ultimă generaţie, fabricate în Israel”, a scris Aleksandar Vučić pe rețeaua socială, precizând că unitatea ”va produce echipamente destinate forţelor armate sârbe şi celor din alte ţări”.
”Proiectele noastre sunt ambiţioase. Considerăm că, împreună cu partenerii noştri israelieni, vom deschide cel puţin alte trei fabrici în toată Serbia”, a adăugat președintele sârb. El a publicat și o înregistrare video de la vizita la fabrică, în compania ambasadoarei Israelului în Serbia, Avivit Bar-Ilan.
Compania israeliană Elbit Systems ar deține majoritatea în întreprinderea comună
Conform BIRN și Haaretz, Elbit Systems ar controla 51% din întreprinderea comună, în timp ce grupul sârb de stat din industria de apărare Yugoimport-SDPR ar deține restul de 49%.
Noua fabrică ar urma să producă drone cu rază scurtă și lungă de acțiune. Nici Elbit Systems, nici Yugoimport-SDPR nu au comentat informațiile publicate de cele două instituții media.
Exporturile de arme către Israel, în creștere
Serbia s-a aflat în centrul unei atenții sporite în ceea ce privește exporturile sale de armament către Israel. Potrivit unor investigații realizate de publicațiile menționate mai sus, valoarea acestor exporturi a crescut de la 1,4 milioane de euro în 2023 la 42,3 milioane de euro în 2024.
În timpul unei vizite efectuate în Serbia la începutul acestui an, raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, Francesca Albanese, a declarat că Belgradul rămâne unul dintre aliații ”cei mai constanţi şi hotărâţi” ai Israelului, în pofida apelurilor tot mai numeroase adresate statelor membre pentru restricționarea exporturilor de arme pe fondul războiului din Gaza.
Belgradul își consolidează industria de apărare
În ultimele luni, autoritățile sârbe au anunțat, de asemenea, mai multe achiziții de armament și proiecte de producție în domeniul apărării, în condițiile în care statele europene își majorează cheltuielile militare.
Serbia este una dintre puținele țări din Balcanii de Vest care nu face parte din NATO, dar care și-a intensificat investițiile în forțele armate, invocând obiectivul de a-și ”păstra neutralitatea”. În același timp, Belgradul a menținut relații strânse cu Moscova după invazia rusă în Ucraina și a achiziționat în trecut armament de fabricație rusească.