Româncă, dată dispărută în Grecia. Silvia este de negăsit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 23:32

Autoritățile din Grecia desfășoară căutări pentru găsirea unei românce de 64 de ani, dispărută în timpul vacanței pe insula Zakynthos. Silvia Lungu era cazată singură într-un hotel din zona Alykanas și nu a mai fost văzută din 12 septembrie.

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