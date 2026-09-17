Româncă, dată dispărută în Grecia. Silvia este de negăsit

Autoritățile din Grecia desfășoară căutări pentru găsirea unei românce de 64 de ani, dispărută în timpul vacanței pe insula Zakynthos. Silvia Lungu era cazată singură într-un hotel din zona Alykanas și nu a mai fost văzută din 12 septembrie.
Dispariția femeii a fost raportată câteva zile mai târziu, pe 15 septembrie, iar cazul a ajuns atât în atenția poliției elene, cât și a Ambasadei României.
Silvia Lungu, văzută ultima dată la hotel
Potrivit informațiilor publicate în presa elenă, femeia era cazată la un hotel din zona Alykanas. Reprezentanții unității de cazare au fost cei care au sesizat dispariția și au mers la poliție pentru a anunța cazul.
Silvia Lungu ar fi fost văzută ultima dată la recepția hotelului, pe 12 septembrie. Există informații potrivit cărora românca ar fi plecat ulterior la o plimbare în apropierea mării, însă de atunci nu a mai fost localizată.
Cazul a fost făcut public și pe rețelele sociale, inclusiv pe pagina de Facebook Grup Zakynthos România, în încercarea de a obține informații care ar putea ajuta la găsirea femeii.
Căutări cu drone în zona dispariției
Autoritățile elene au început rapid operațiunile de căutare după sesizarea primită. Pe 16 septembrie, Protecția Civilă din cadrul Unității Regionale Zakynthos a verificat zona cu ajutorul dronelor.
Operațiunea a fost extinsă, iar în căutări au fost implicate și echipele EMAK din Patras, unități specializate în intervenții și operațiuni de salvare.
De asemenea, la fața locului a fost adus un câine special antrenat, care urmează să fie folosit pentru identificarea unei eventuale urme a femeii dispărute.
Dispariția Silviei Lungu a generat îngrijorare atât în rândul comunității românilor aflați în Grecia, cât și în rândul autorităților.
Poliția elenă continuă verificările pentru a stabili traseul femeii după momentul în care a fost văzută ultima dată.