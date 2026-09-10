Mesaj pentru toți posesorii de BMW! Rechemare masivă pentru aproape 190.000 de modele Seria 3, 5 și 7: probleme care cresc riscul de incendiu

Aproape 190.000 de autoturisme BMW din întreaga lume sunt vizate de o amplă campanie de rechemare în service, după identificarea unei defecțiuni care, în anumite condiții, poate crește riscul izbucnirii unui incendiu. Printre mașinile afectate se numără modele cunoscute din Seria 3, Seria 5 și Seria 7.
Potrivit informațiilor publicate de presa auto germană, campania vizează exact 189.130 de autoturisme la nivel mondial, dintre care 5.788 sunt în Germania. Mașinile au fost produse pe parcursul mai multor ani, astfel că este posibil ca unele dintre exemplarele afectate să fi ajuns și pe piața auto din România.
Ce problemă tehnică au descoperit specialiștii BMW
Defecțiunea identificată are legătură cu sistemul de pornire al mașinii. Mai exact, problema se află la nivelul releului electromotorului, componentă care, potrivit informațiilor disponibile, nu este suficient protejată împotriva pătrunderii apei.
În cazul în care umezeala ajunge în interiorul componentei, circuitele electrice se pot coroda. Procesul se poate accentua în timp, iar deteriorarea circuitelor poate favoriza apariția unui scurtcircuit.
În scenariul cel mai grav, un asemenea defect poate duce la apariția unui incendiu în zona compartimentului motor.
Ce modele BMW sunt vizate de rechemare
Campania se adresează unor autoturisme fabricate între 29 iulie 2014 și 12 noiembrie 2020.
Pe lista vehiculelor afectate se regăsesc mai multe modele din gamele:
BMW Seria 3
BMW Seria 5
BMW Seria 7
Nu toate mașinile produse în această perioadă sunt automat afectate, motiv pentru care proprietarii trebuie să verifice individual situația autoturismului, arată Autohaus.
Reparația se face gratuit la reprezentanță
Problema nu poate fi rezolvată printr-o actualizare software. Proprietarii vehiculelor pentru care se confirmă campania vor trebui să se prezinte la un service autorizat BMW.
Intervenția presupune înlocuirea electromotorului de pornire, operațiune menită să elimine riscul asociat defectului identificat.
Costurile pentru piesele necesare și manoperă vor fi suportate de producător. Proprietarii trebuie însă să țină cont că reprezentanțele BMW nu sunt obligate să pună la dispoziția clienților un autoturism de înlocuire pe perioada efectuării lucrării.
Cum verifici dacă mașina ta este afectată
Șoferii care dețin un BMW fabricat în intervalul menționat sunt sfătuiți să verifice dacă au primit o notificare oficială privind rechemarea.
Cei care nu au fost contactați, dar suspectează că autoturismul lor ar putea fi inclus în campanie, pot solicita verificarea la un service autorizat. Identificarea se poate face cu ajutorul seriei de șasiu (VIN), introdusă în sistemul producătorului.
Este important ca proprietarii să nu ignore o eventuală notificare de rechemare, mai ales atunci când defecțiunea implică sistemul electric și există un posibil risc de incendiu.
BMW a mai avut o rechemare similară
Problemele legate de componentele electrice și de protecția acestora împotriva umezelii au generat și alte campanii de rechemare în industria auto.
BMW s-a confruntat și anterior cu o situație asemănătoare. În anul precedent, constructorul german a anunțat o altă campanie de amploare, care a vizat peste 145.000 de autoturisme, din cauza unei probleme asociate izolației electromotorului.
Specialiștii recomandă proprietarilor să trateze cu seriozitate campaniile de rechemare și să programeze cât mai repede intervenția atunci când mașina este confirmată ca fiind afectată. O verificare efectuată la timp poate preveni deteriorarea unor componente și, în situațiile în care există risc de incendiu, poate contribui la evitarea unor incidente grave.