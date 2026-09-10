Mesaj pentru toți posesorii de BMW! Rechemare masivă pentru aproape 190.000 de modele Seria 3, 5 și 7: probleme care cresc riscul de incendiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 23:52

Aproape 190.000 de autoturisme BMW din întreaga lume sunt vizate de o amplă campanie de rechemare în service, după identificarea unei defecțiuni care, în anumite condiții, poate crește riscul izbucnirii unui incendiu. Printre mașinile afectate se numără modele cunoscute din Seria 3, Seria 5 și Seria 7.

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