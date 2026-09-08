ONU avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale avansate: „Ar putea reprezenta un risc existențial pentru omenire”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 sept. 2026, 09:45

Inteligența artificială avansată ar putea ajunge să reprezinte o amenințare majoră pentru omenire dacă dezvoltarea sa nu este însoțită de reguli clare și mecanisme eficiente de control. Avertismentul a fost lansat de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, care solicită statelor și companiilor din domeniu să adopte urgent măsuri pentru siguranța sistemelor AI.

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