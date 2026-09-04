Descoperire arheologică inedită în Egipt. O inscripție veche de 3.200 de ani indică un oraș pierdut din vremea lui Ramses al II-lea

O inscripție veche de aproximativ 3.200 de ani, descoperită în apropierea Canalului Suez, ar putea conduce arheologii către identificarea orașului antic Mesn, o așezare despre care se cunosc până acum puține informații. Cercetătorii indică situl Tell Abu Seifi drept unul dintre cei mai importanți candidați, însă spun că sunt necesare noi dovezi pentru confirmarea ipotezei.
Un templu dedicat lui Horus întărește ipoteza
Inscripția, descoperită la Tell Abu Seifi, datează din perioada faraonului Ramses al II-lea, care a domnit între aproximativ 1279 și 1213 î.Hr. Textul îl menționează pe Horus, zeul egiptean reprezentat cu cap de șoim, drept „stăpân al orașului Mesn”, potrivit Ministerului egiptean al Turismului și Antichităților.
Descoperirea este considerată importantă deoarece oferă una dintre cele mai clare legături identificate până acum între situl arheologic și orașul antic.
Inscripția nu este singurul indiciu descoperit la Tell Abu Seifi. Arheologii au identificat și vestigiile unui templu dedicat lui Horus.
Templul este însă într-o stare avansată de distrugere, iar cercetătorii nu au reușit, deocamdată, să recupereze suficiente informații pentru a-i stabili cu exactitate caracteristicile și rolul.
Tell Abu Seifi se află în apropierea Canalului Suez, între nordul Peninsulei Sinai și estul Deltei Nilului. Asocierea dintre inscripția care îl prezintă pe Horus drept „stăpân al lui Mesn” și existența unui templu dedicat aceluiași zeu reprezintă un argument important pentru identificarea sitului cu orașul pierdut.
Hesham Hussein, unul dintre coordonatorii cercetărilor, avertizează însă că această concluzie nu poate fi considerată definitivă fără noi investigații, potrivit Live Science.
Mesn ar fi putut avea o importanță strategică
Alte descoperiri realizate anterior în zonă susțin ipoteza cercetătorilor. Un sigiliu din bronz, datat în perioada ptolemeică, între aproximativ 304 și 30 î.Hr., conține o referire la „Horus, stăpânul din Mesen”. Mențiuni similare au fost identificate și pe sicrie din aceeași perioadă descoperite în regiune.
Dacă Tell Abu Seifi se va dovedi a fi vechiul Mesn, descoperirile ar indica faptul că orașul a avut o existență îndelungată și și-a păstrat importanța de-a lungul unor perioade istorice separate de mai bine de 1.000 de ani.
Amplasarea sa este, de asemenea, relevantă. Situl se află în apropierea „Căii lui Horus”, vechea rută militară care lega estul Deltei Nilului de sudul Levantului. Egiptenii au construit de-a lungul acesteia o serie de fortificații pentru a controla și proteja drumul către teritoriile din est.
Profesorul Peter Brand, de la Universitatea din Memphis, care nu a participat la săpături, consideră că dovezile descoperite până acum susțin identificarea Tell Abu Seifi cu Mesn.
Potrivit acestuia, zona din apropierea actualului oraș Qantara ar fi putut reprezenta unul dintre punctele strategice de plecare pentru armatele egiptene care se îndreptau spre Canaan, Liban și Siria.
Dovezile nu sunt încă suficiente
Ramses al II-lea și-a deplasat trupele prin Peninsula Sinai în timpul mai multor campanii militare, inclusiv în conflictul cu Imperiul Hitit, care a culminat cu celebra bătălie de la Kadesh, în zona actualei Sirii.
Totuși, identificarea orașului Mesn cu Tell Abu Seifi nu este acceptată fără rezerve de toți specialiștii.
Arheologul James Hoffmeier consideră că dovezile sunt convingătoare, dar spune că sunt necesare informații suplimentare, inclusiv o analiză atentă a ceramicii descoperite în sit.
La rândul său, Gregory Mumford, profesor la Universitatea Alabama din Birmingham, atrage atenția că referințe la Mesn au fost găsite și în alte puncte ale regiunii. Acesta a sugerat că numele ar fi putut desemna nu un singur oraș, ci o zonă mai extinsă, care să includă mai multe așezări și fortificații.
Mai mulți egiptologi cer, de asemenea, publicarea unor informații suplimentare despre inscripții și despre contextul exact în care acestea au fost descoperite.
Deocamdată, cercetările continuă la Tell Abu Seifi. Inscripția și vestigiile templului oferă indicii importante, dar răspunsul la întrebarea dacă arheologii au descoperit într-adevăr orașul pierdut Mesn rămâne deschis.