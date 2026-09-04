Descoperire arheologică inedită în Egipt. O inscripție veche de 3.200 de ani indică un oraș pierdut din vremea lui Ramses al II-lea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 23:28

O inscripție veche de aproximativ 3.200 de ani, descoperită în apropierea Canalului Suez, ar putea conduce arheologii către identificarea orașului antic Mesn, o așezare despre care se cunosc până acum puține informații. Cercetătorii indică situl Tell Abu Seifi drept unul dintre cei mai importanți candidați, însă spun că sunt necesare noi dovezi pentru confirmarea ipotezei.

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