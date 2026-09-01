Un amiral american spune că a găsit Atlantida. Indiciile se potrivesc cu descrierea lui Platon

Legenda Atlantidei, orașul pierdut despre care Platon scria în urmă cu mai bine de 2.000 de ani, revine în atenție după afirmațiile unui fost amiral al Marinei SUA. Tim Gallaudet susține că o echipă de cercetători ar fi identificat în Oceanul Atlantic o regiune ale cărei caracteristici corespund descrierii lăsate de filosoful grec.
Gallaudet spune însă că echipa deține date batimetrice de înaltă rezoluție și că o eventuală expediție ar putea verifica direct ceea ce apare în hărțile subacvatice.
Fostul amiral spune că există o posibilă țintă
Gallaudet a vorbit despre această posibilă descoperire în podcastul „American Alchemy”, realizat de Jesse Michels.
„Credem că am găsit regiunea respectivă în Atlantic. Dispunem de date batimetrice [topografia subacvatică] proprii, care au o rezoluție foarte înaltă”, i-a spus Gallaudet lui Jesse Michels.
Fostul oficial american susține că formațiunile observate în zona identificată de echipă corespund descrierilor lui Platon.
„Există numeroase caracteristici care corespund exact descrierii lui Platon”, a afirmat Gallaudet.
El nu a prezentat însă public coordonatele sitului și nici măsurătorile pe baza cărora a făcut comparația.
Locația este ținută secretă
Regiunea despre care vorbește Gallaudet nu poate fi identificată momentan. Fostul amiral spune că este împiedicat să dezvăluie locul de un acord de confidențialitate.
Cercetarea despre care vorbește beneficiază, potrivit acestuia, de finanțare și ar putea implica o navă și un vehicul subacvatic controlat de la distanță, scrie Daily Mail.
O expediție ar permite verificarea directă a formațiunilor de pe fundul oceanului, în loc ca cercetătorii să se bazeze doar pe reprezentările cartografice.
Ce legătură ar exista cu descrierea lui Platon
Platon a introdus Atlantida în dialogurile „Timeu” și „Critias”, scrise în jurul anului 360 î. Hr. Filosoful descria un imperiu insular bogat, a cărui capitală era organizată în jurul unor cercuri concentrice de uscat și apă.
Potrivit relatării sale, Atlantida ar fi fost distrusă după cutremure și inundații violente, insula dispărând într-o singură zi și o singură noapte.
Platon plasa existența Atlantidei cu aproximativ 9.000 de ani înaintea epocii sale, ceea ce ar însemna o vechime de peste 11.000 de ani.
Gallaudet susține că anumite caracteristici ale zonei identificate de echipă se potrivesc inclusiv cu sistemul de canale descris de filosoful grec. El nu a prezentat însă dimensiunile acestora și nici celelalte elemente pe care le-ar fi comparat cu textele antice.
Azorele au fost menționate în timpul discuției
În timpul interviului, Jesse Michels a indicat Azorele drept una dintre posibilele zone în care ar putea fi căutată Atlantida. Gallaudet nu a confirmat că aceasta este regiunea vizată de echipă.
Platoul Azore reprezintă o vastă structură subacvatică triunghiulară din Atlanticul de Nord, asociată cu vârfurile vulcanice care formează arhipelagul Azore.
Prin urmare, menționarea Azorelor în cadrul discuției nu stabilește că situl despre care vorbește Gallaudet se află în această zonă.
O posibilă expediție ar putea verifica situl
Exploratorul de adâncime Victor Vescovo ar fi aflat despre prezentarea făcută de echipă și și-ar fi manifestat interesul pentru o eventuală expediție.
„I-am ținut prezentarea despre Atlantida, iar el a spus: „Bine, mă înscriu””, și-a amintit Gallaudet.
Până în prezent nu a fost anunțată o dată pentru o astfel de expediție.
Ipoteza unei scufundări rapide
Gallaudet a avansat și ipoteza că o modificare rapidă a terenului ar fi putut duce la scufundarea unei așezări într-un interval de ani, nu de milenii. El nu a prezentat însă mecanismul geologic care ar putea produce un asemenea fenomen.
Ipoteza pornește de la ideea că relatarea lui Platon ar putea avea la bază descrierea unui loc real și nu ar fi exclusiv o construcție filozofică.
Cine este Tim Gallaudet
Tim Gallaudet a ocupat anterior funcția de conducător al activității de oceanografie a Marinei SUA și a fost administrator interimar al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA).
În noiembrie 2024, acesta a depus mărturie în fața Congresului american în legătură cu Fenomenele Anormale Neidentificate (UAP).
În cazul Atlantidei, afirmațiile sale descriu deocamdată o posibilă zonă de cercetare bazată pe date batimetrice, nu o descoperire confirmată a orașului descris de Platon. Majoritatea istoricilor și oamenilor de știință consideră că povestea Atlantidei ar putea fi fictivă.