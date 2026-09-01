Un amiral american spune că a găsit Atlantida. Indiciile se potrivesc cu descrierea lui Platon

Publicat 1 sept. 2026, 13:49 Sursă Daily Mail

Legenda Atlantidei, orașul pierdut despre care Platon scria în urmă cu mai bine de 2.000 de ani, revine în atenție după afirmațiile unui fost amiral al Marinei SUA. Tim Gallaudet susține că o echipă de cercetători ar fi identificat în Oceanul Atlantic o regiune ale cărei caracteristici corespund descrierii lăsate de filosoful grec.

Distribuie articolul