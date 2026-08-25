Lacul din Grecia care a devenit roz peste noapte. Fenomenul spectaculos are loc la 1.300 de kilometri de celebrul Lac Tuz din Turcia

Un fenomen neobișnuit a atras atenția localnicilor și turiștilor din Grecia. Un mic lac aflat în apropierea plajei Makrygiali, în regiunea Igoumenitsa, și-a schimbat radical culoarea, iar apa care era cunoscută pentru nuanțele sale albastre a devenit roz aprins.
Transformarea spectaculoasă a stârnit numeroase întrebări, mai ales pentru că oamenii s-au temut că apa ar putea fi contaminată. Specialiștii au însă mai multe explicații posibile pentru schimbarea culorii.
De ce a devenit lacul din Grecia roz
Lacul din nord-vestul Greciei este departe de celebrul Lac Tuz din Turcia, unde apa capătă în mod obișnuit nuanțe roz și roșiatice în perioada verii. În cazul lacului grecesc, fenomenul nu era unul așteptat în mod obișnuit, arată ekathimerini.com.
Una dintre principalele ipoteze ale cercetătorilor este legată de creșterea bruscă a salinității. Temperaturile ridicate și evaporarea intensă ar fi redus cantitatea de apă și ar fi creat un mediu favorabil pentru microorganismele care preferă concentrații mari de sare.
Printre acestea s-ar putea afla bacterii sulfuroase purpurii, despre care specialiștii spun că pot produce nuanțe roșiatice sau roz atunci când se dezvoltă în anumite condiții.
Fenomenul este favorizat, în general, de apele puțin adânci și stagnante, temperaturile ridicate, concentrația mare de sare și nivelul redus de oxigen. Descompunerea vegetației și a materiei organice poate contribui, de asemenea, la apariția unui mediu propice dezvoltării acestor microorganisme.
O altă explicație: microalga Dunaliella salina
Bacteriile sulfuroase purpurii nu reprezintă însă singura posibilitate analizată de oamenii de știință.
O altă ipoteză indică prezența microalgei Dunaliella salina, un organism capabil să supraviețuiască în ape cu o salinitate extrem de ridicată. Aceasta produce pigmenți roșii și portocalii, care pot modifica spectaculos aspectul apei.
Deocamdată, cauza exactă a transformării lacului grecesc nu a fost confirmată. Specialiștii urmează să preleveze probe de apă pentru analize de laborator.
Culoarea roz nu înseamnă automat că în apă au ajuns substanțe chimice sau că lacul a fost poluat. Totuși, autoritățile nu exclud nicio posibilitate înainte de finalizarea analizelor.
La peste 1.300 de kilometri distanță, Lacul Tuz se colorează în roz în fiecare vară
Fenomenul din Grecia amintește de transformarea spectaculoasă care are loc în fiecare an la Lacul Tuz din Turcia.
Aflat în centrul țării, lacul hipersalin devine în timpul verii un adevărat spectacol al naturii. În imaginile surprinse cu drona pe 18 august 2026, suprafața apei apare în nuanțe de roz și roșu, combinate pe alocuri cu tonuri de verde.
În cazul Lacului Tuz, explicația este bine cunoscută. Temperaturile extrem de ridicate și concentrația mare de sare creează condiții ideale pentru dezvoltarea unor microalge care produc beta-caroten.
Acest pigment natural este cunoscut și pentru faptul că oferă morcovilor celebra lor culoare portocalie. În apele hipersaline ale Lacului Tuz, concentrația pigmenților poate fi suficient de mare pentru ca apa să capete nuanțe spectaculoase de roz și roșu.
Lacul Tuz, paradis pentru flamingo
Lacul Tuz este unul dintre cele mai mari lacuri hipersaline din lume și găzduiește un ecosistem aparte. Apele sale puțin adânci și bogate în minerale reprezintă un habitat important pentru numeroase specii de păsări migratoare.
Printre cele mai spectaculoase prezențe se numără flamingii, care ajung aici pentru hrană și pentru a se reproduce.
Pe timpul verii, peisajul format din apa roz, zonele acoperite de sare și păsările care populează regiunea transformă lacul într-o atracție pentru turiști.
Culoarea roz dispare odată cu venirea toamnei
Schimbarea culorii Lacului Tuz este un fenomen sezonier. Pe măsură ce temperaturile scad și toamna se apropie, nuanțele intense de roz și roșu se estompează treptat.
Ulterior, lacul revine la aspectul său obișnuit, până în vara următoare, când temperaturile și concentrația de sare creează din nou condițiile favorabile dezvoltării microorganismelor responsabile de pigmentare.
Importanța ecologică a Lacului Tuz este una deosebită, motiv pentru care zona beneficiază de protecție și recunoaștere internațională. Lacul reprezintă totodată o sursă importantă de sare pentru Turcia.
Astfel, în timp ce transformarea roz a Lacului Tuz este un fenomen natural recurent și bine documentat, apariția unei culori similare în lacul din Grecia este încă investigată. Analizele de laborator vor arăta dacă responsabilă este o bacterie, o microalgă sau un alt factor natural.