O familie de români a găsit ploșnițe în hotelul din Bulgaria. Conducerea i-a acuzat că le-au adus ei și i-a dat afară în toiul nopții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 21:25

O familie de români susține că a fost nevoită să părăsească în toiul nopții un hotel de patru stele din stațiunea Sunny Beach, după ce turiștii au reclamat prezența ploșnițelor în camera în care erau cazați. Potrivit relatării unei membre a familiei, conducerea Hotelului Alba i-ar fi acuzat că ei au adus insectele în unitatea de cazare și le-ar fi cerut să plece fără să le ofere o alternativă.

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