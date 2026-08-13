O familie de români a găsit ploșnițe în hotelul din Bulgaria. Conducerea i-a acuzat că le-au adus ei și i-a dat afară în toiul nopții

O familie de români susține că a fost nevoită să părăsească în toiul nopții un hotel de patru stele din stațiunea Sunny Beach, după ce turiștii au reclamat prezența ploșnițelor în camera în care erau cazați. Potrivit relatării unei membre a familiei, conducerea Hotelului Alba i-ar fi acuzat că ei au adus insectele în unitatea de cazare și le-ar fi cerut să plece fără să le ofere o alternativă.
Incidentul a fost făcut public joi, 13 august 2026, de o turistă româncă, într-un grup dedicat vacanțelor în Bulgaria. Femeia a publicat și imagini realizate în timpul sejurului, despre care susține că surprind insectele descoperite în camera familiei.
Turiștii spun că au descoperit ploșnițe în cameră
Familia se afla în vacanță la Hotel Alba din Sunny Beach, însă sejurul s-ar fi încheiat mai devreme după apariția problemelor reclamate de turiști.
Românca a povestit situația într-o postare pe grupul de Facebook Vacanta Bulgaria: Informatii utile, unde a atras atenția asupra experienței pe care susține că a avut-o la hotel.
„Mare atenție Hotel Alba Sunny Beach! Singura lor soluție pentru noi a fost să ne dea afară din hotel, spunând că noi am adus ploșnițele acolo”, a scris românca pe grupul de Facebook Vacanta Bulgaria: Informatii utile.
Potrivit femeii, familia a sesizat conducerea unității după ce a observat insectele în cameră. În locul unei soluții pentru continuarea sejurului, turiștii susțin că li s-a cerut să părăsească hotelul.
Familia a plecat noaptea, împreună cu copiii
Situația ar fi devenit și mai complicată deoarece transportul familiei către România era programat abia la sfârșitul săptămânii.
Turiștii susțin că au explicat conducerii hotelului că nu aveau planificată plecarea imediată și că aveau nevoie să rămână cazați până la data stabilită pentru întoarcerea acasă. Potrivit relatării femeii, explicațiile nu au schimbat decizia administrației.
Familia a fost nevoită să caute o soluție de transport la o oră târzie, iar femeia spune că a găsit un autocar care pleca la ora 22.
„(...) Noi le-am explicat că aveam transportul la sfârșitul săptămânii, nu i-a interesat. Ne-au zis că trebuie să părăsim hotelul. Am găsit autocar seara la ora 22. Am plecat cu copiii noaptea, obosiți, care plângeau că își doreau să continuăm vacanța. A fost un șoc pentru noi, nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situație”, a transmis aceasta.
Turiștii susțin că au fost avertizați că nu se pot caza în altă parte
Potrivit relatării româncei, conflictul nu s-ar fi limitat la solicitarea de a părăsi hotelul.
Femeia susține că reprezentanții unității le-ar fi transmis că familia nu ar putea găsi cazare nici în alte hoteluri din zonă, deoarece ar fi considerată responsabilă pentru răspândirea ploșnițelor.
Turista afirmă că administrația hotelului nu le-ar fi oferit o soluție alternativă și că familia a trebuit să suporte costurile plecării către România.
„Nu lăsăm lucrurile așa, dăm în judecată atât agenția, cât și hotelul pentru tot ce am pățit, pentru că efectiv ne-au dat afară și nu au găsit o soluție pentru noi. (...) Spunându-ne că nici în zonă nu ne putem caza, că nu ne primește nimeni deoarece împrăștiem ploșnițele. (...) Și dacă noi nu aveam banii la noi, să ne luăm bilete? Dormeam pe stradă? Pe ei nu i-a interesat. Am dat 1.000 de lei pe bilete să putem veni acasă cu copiii”, a subliniat turista.
Ce spune turista despre recenziile hotelului
Românca a mai precizat că, înainte de rezervare, văzuse unele comentarii negative referitoare la hotel și la zgomotul din zona în care acesta este amplasat.
Aceste recenzii nu au determinat-o însă să renunțe la rezervare. Femeia spune că a considerat că zgomotul este explicabil prin poziționarea centrală a hotelului și că nu se aștepta la problemele întâmpinate în timpul vacanței.
„Cât despre recenzii, am văzut acele comentarii scrise despre gălăgie din zonă, dar am zis, fiind poziționat în centru, este normal, o muzică, una alta. Totuși am mers în concediu, nu la parastas”, a încheiat turista.