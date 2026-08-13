Ana Maria Păcuraru: CIA avertizează că Rusia pregătește atacuri „sub steag fals”

Publicat 13 aug. 2026, 18:44 Actualizat 13 aug. 2026, 20:47 Sursă Realitatea PLUS

Alertă în Europa! CIA i-ar fi avertizat pe aliații europeni că Rusia pregătește posibile atacuri „sub steag fals” în Polonia și țările baltice, potrivit datelor Bloomberg.

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