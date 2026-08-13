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Politica· 2 min citire

Ana Maria Păcuraru: CIA avertizează că Rusia pregătește atacuri „sub steag fals”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 18:44
Actualizat13 aug. 2026, 20:47
SursăRealitatea PLUS

Alertă în Europa! CIA i-ar fi avertizat pe aliații europeni că Rusia pregătește posibile atacuri „sub steag fals” în Polonia și țările baltice, potrivit datelor Bloomberg.

„Rusia intră într-o nouă fază a războiului hibrid împotriva flancului estic al NATO, iar avertismentul vine acum de la cel mai înalt nivel al informațiilor americane.

CIA, alături de serviciul european, a transmis aliaților din Polonia și Țările Baltice că Moscova pregătește posibile sabotaje și atacuri sub steag fals cu scopul declarat de a intimida statele care sprijină Ucraina.

Este semnificativ că avertismentul vine direct din Washington, nu doar din surse europene, ceea ce arată gradul de seriozitate cu care administrația americană tratează amenințarea chiar dacă un oficial european citat de Bloomberg spune că nu există deocamdată indicii ale unui atac convențional sau ale unei invazii.

Miza reală pare a fi psihologică și nu militară în sens clasic: Rusia a amenințat repetat statele baltice, iar ambasadorul rus la ONU a mers până acolo încât să spună Letoniei că apartenența la NATO nu o va proteja de represalii.

În paralel, incidente recente dronă înarmată găsită lângă un avion ucrainean pe aeroportul Lipsic Haleg, un obiect neidentificat ciocnit de un avion cargo, drone survolând o bază militară germană, arată exact tipul de operațiune ambigue greu de atribuit direct Kremlinului pe care experții le numesc "război din umbră".

Un cercetător german, citat în articol, spune clar care este mesajul din spatele acestor incidente: descurajarea sprijinului european pentru Kiev prin transmiterea ideii că fiecare țară ar trebui să se ocupe de propriile interese, nu de vecini.”, a declarat Ana Maria Păcuraru.

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