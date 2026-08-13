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Politica· 2 min citire

Florin Manole: Asociațiile și fundațiile ar putea primi drepturi egale la angajarea lucrătorilor străini

Florin Manole

Florin Manole

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 12:17

Fostul ministru al Muncii Florin Manole anunță că va propune modificări ale legislației și ale platformei dedicate angajării lucrătorilor străini, după ce a primit mai multe petiții privind o problemă apărută în aplicarea noilor prevederi. Potrivit acestuia, asociațiile și fundațiile nu pot utiliza în prezent platforma deoarece nu sunt înregistrate la Registrul Comerțului.

Florin Manole a transmis joi, într-o postare pe Facebook, că a primit în ultimele zile mai multe petiții referitoare la ordonanța de urgență care a modificat regimul lucrătorilor străini în România. Fostul ministru al Muncii susține că există o problemă în ceea ce privește accesul asociațiilor și fundațiilor la noua platformă Workinromania.gov.ro.

„Este vorba despre o carență pe care o vom regla în cel mai scurt timp: asociațiile și fundațiile nu pot folosi noua platformă Workinromania.gov.ro pentru că nu sunt înregistrate la Registrul Comerțului”, a transmis Manole.

Modificări pentru asociații și fundații

Potrivit fostului ministru, problema ar urma să fie soluționată prin modificări atât la nivelul platformei, cât și al legislației.

„Voi propune modificarea necesară atât în platformă cât și în legislație, astfel încât asociațiile și fundațiile care își desfășoară activitatea în domeniile educației, social, cultural șamd să poată uza de drepturi egale cu alte forme de organizare pentru a angaja lucrători străini”, a precizat Florin Manole. Acesta susține că soluția va fi transmisă Ministerului Muncii, Ministerului Afacerilor Interne și Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, cu propunerea ca modificările să fie adoptate „în prima ședință”.

Postarea vine în contextul modificărilor recente privind regimul lucrătorilor străini și al sesizărilor primite de la organizații care întâmpină dificultăți în utilizarea noii platforme.

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