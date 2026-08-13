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Politica· 1 min citire
„Doar bucăți de polistiren” - replica Rusiei după doborârea dronelor. Ana Maria Păcuraru explică miza
Ana Maria Păcuraru
Publicat13 aug. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
Ambasada Rusiei la București ironizează dovezile României în cazul dronelor doborâte. Oficialii susțin că autoritățile române au prezentat "doar bucăți de polistiren".
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