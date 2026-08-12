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Politica· 2 min citire
Cum s-a făcut Radu Miruță de râs după eșecul de la Cernavodă? Se laudă cu centimetri, iar Bolojan anunță închiderea
Publicat12 aug. 2026, 18:01
Actualizat12 aug. 2026, 18:09
SursăRealitatea PLUS
Criza de la Cernavodă a pus în genunchi sistemul energetic al țării, dar pentru unii membri ai Guvernului demis condus de Ilie Bolojan a fost o oportunitate de imagine. Ministrul interimar al Apărării, dar și al Transporturilor, Radu Miruță, nu a ratat nicio oportunitate să apară în timp ce se urca în bărci, când venea cu elicopterul pentru a monitoriza situația sau când transmitea informații live de la fața locului.
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