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Politica· 2 min citire

Cum s-a făcut Radu Miruță de râs după eșecul de la Cernavodă? Se laudă cu centimetri, iar Bolojan anunță închiderea

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Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 18:01
Actualizat12 aug. 2026, 18:09
SursăRealitatea PLUS

Criza de la Cernavodă a pus în genunchi sistemul energetic al țării, dar pentru unii membri ai Guvernului demis condus de Ilie Bolojan a fost o oportunitate de imagine. Ministrul interimar al Apărării, dar și al Transporturilor, Radu Miruță, nu a ratat nicio oportunitate să apară în timp ce se urca în bărci, când venea cu elicopterul pentru a monitoriza situația sau când transmitea informații live de la fața locului.

A fost prezent și la scufundarea celor patru barje și a anunțat triumfător că intervențiile au adus un câștig de opt centimetri la nivelul Dunării. La scurt timp, însă, experții au constatat că centimetrii lui Miruță s-au „evaporat”, iar premierul demis Ilie Bolojan a anunțat începerea procedurii de oprire a Reactorului 2.

Cum a eșuat campania de imagine a lui Radu Miruță?

Cei 8 centimetri anunțați de Miruță nu au salvat centrala nucleară

Radu Miruță s-a folosit fără scrupule de criza energetică pentru propria campanie de imagine. A sărit pe barcă și a mers pe Dunăre, la Cernavodă, unde a urmărit operațiunea de detonare a stâncii Pârjoaia. Ministrul USR a transmis informații de la fața locului, iar imaginile au fost postate pe pagina sa de socializare. Miruță nu a ratat ocazia să se laude că a trebuit să vină el să rezolve o problemă care persistase de 30 de ani.

Și asta nu e tot. După detonarea stâncii Pârjoaia, Miruță s-a lăudat cu cei doi centimetri câștigați la nivelul apei. Reacțiile nu au întârziat să apară. Pe rețelele de socializare, ministrul a devenit rapid ținta ironiilor pentru această „victorie”.

„Cred că au adus-o francezii azi-noapte cu pistoalele de apă. Mare reușită” sau „Dacă crește Dunărea cu doi centimetri este fix pix. Lăsați vrăjeala și puneți osul la muncă!”, au fost doar câteva dintre comentariile românilor după anunțul ministrului.

Miruță, când 2 centimetri, când 8, dar șterși de Bolojan

După ce scufundarea barjelor a eșuat, Miruță s-a dus cu... elicopterul la fața locului.

În cele din urmă, sub privirile ministrului USR, cele patru barje au fost scufundate. Miruță s-a lăudat apoi că nivelul Dunării a crescut cu 8 centimetri și că Reactorul 2 mai poate funcționa cel puțin 9 zile.

Doar că, la nici 24 de ore după acest anunț, experții de la Cernavodă au constatat scăderea nivelului Dunării, iar premierul demis Ilie Bolojan a anunțat începerea procedurii de oprire a Reactorului 2.

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