Risc epidemiologic major în Alba. 41 de miei au dispărut după depistarea unui transport ilegal de animale. Anunțul ANSVSA

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat, miercuri, că în judeţul Alba a fost depistat un transport ilegal de ovine. Nu mai puţin de 92 de miei erau transportaţi cu o autoutilitară, iar şoferul nu a putut prezenta poliţiştilor documentele sanitar-veterinare obligatorii sau alte acte care să ateste provenienţa legală şi statusul imunitar al animalelor.
51 de miei au mai fost găsiți și sacrificați
Chemați la fața locului pentru a asigura suportul tehnic de specialitate și pentru a evalua riscul de biosecuritate, inspectorii DSVSA Alba au constatat că din efectivul inițial de 92 de miei mai erau prezenți doar 51. Animalele au fost sacrificate, iar cadavrele au fost procesate într-o unitate de ecarisare autorizată.
Potrivit ANSVSA, în urma unui filtru rutier organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, la 1 august 2026, a fost oprită o autoutilitară care transporta 92 de miei. Șoferul nu a putut prezenta documentele sanitar-veterinare obligatorii – formularul de mișcare, certificatul de sănătate sau alte acte care să ateste proveniența legală și statusul imunitar al animalelor.
În conformitate cu protocoalele de cooperare instituțională, DSVSA Alba a fost solicitată să asigure suportul tehnic de specialitate, participând la evaluarea riscului de biosecuritate, expertizarea lotului și dispunerea măsurilor legale.
Autoritățile caută cei 41 de miei dispăruți
Organele de poliție desfășoară cercetări pentru localizarea celor 41 de miei care lipsesc din efectivul inițial, dar și pentru stabilirea provenienței animalelor și identificarea exploatației de origine.
„Transportul ilegal de animale și mișcarea acestora fără elemente de identificare sau documente oficiale nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci un atac direct la adresa întregului sector zootehnic românesc. O dovadă clară a acestui pericol este situația recentă din județul Alba, unde 41 de animale de proveniență necunoscută sunt încă de negăsit, generând un risc epidemiologic major capabil să declanșeze noi focare de boli severe, precum Pesta Micilor Rumegătoare”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.
Autoritatea avertizează că cele 41 de animale dispărute reprezintă un risc epidemiologic major, întrucât lipsa trasabilității poate favoriza apariția unor focare de Pesta Micilor Rumegătoare și a altor boli grave. În acest context, ANSVSA anunță că filtrele rutiere organizate împreună cu Poliția vor continua zilnic, cu intensitate sporită, pe drumurile publice din întreaga țară, pentru combaterea transporturilor ilegale de animale.