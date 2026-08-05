Risc epidemiologic major în Alba. 41 de miei au dispărut după depistarea unui transport ilegal de animale. Anunțul ANSVSA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 18:19

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat, miercuri, că în judeţul Alba a fost depistat un transport ilegal de ovine. Nu mai puţin de 92 de miei erau transportaţi cu o autoutilitară, iar şoferul nu a putut prezenta poliţiştilor documentele sanitar-veterinare obligatorii sau alte acte care să ateste provenienţa legală şi statusul imunitar al animalelor.

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