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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în județul Giurgiu. Flăcările au mistuit șapte hectare de vegetație, iar fumul s-a extins până pe DN 5-FOTO
FOTO: ISU Giurgiu
Publicat5 aug. 2026, 18:52
Actualizat5 aug. 2026, 18:54
Aproximativ șapte hectare de miriște de rapiță, vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și deșeuri menajere au fost mistuite de flăcări, miercuri după-amiază, pe un teren viran și într-o lizieră din comuna Frătești, județul Giurgiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU, fumul dens s-a extins până în apropierea DN 5 Giurgiu–București.
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