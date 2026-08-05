Incendiu puternic în județul Giurgiu. Flăcările au mistuit șapte hectare de vegetație, iar fumul s-a extins până pe DN 5-FOTO

Publicat 5 aug. 2026, 18:52 Actualizat 5 aug. 2026, 18:54

Aproximativ șapte hectare de miriște de rapiță, vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și deșeuri menajere au fost mistuite de flăcări, miercuri după-amiază, pe un teren viran și într-o lizieră din comuna Frătești, județul Giurgiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU, fumul dens s-a extins până în apropierea DN 5 Giurgiu–București.

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