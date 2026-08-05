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Incendiu puternic în județul Giurgiu. Flăcările au mistuit șapte hectare de vegetație, iar fumul s-a extins până pe DN 5-FOTO

FOTO: ISU Giurgiu

FOTO: ISU Giurgiu

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Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 18:52
Actualizat5 aug. 2026, 18:54

Aproximativ șapte hectare de miriște de rapiță, vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și deșeuri menajere au fost mistuite de flăcări, miercuri după-amiază, pe un teren viran și într-o lizieră din comuna Frătești, județul Giurgiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU, fumul dens s-a extins până în apropierea DN 5 Giurgiu–București.

Incendiul a afectat aproximativ șapte hectare de teren

„Aproximativ șapte hectare de miriște de rapiță, vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și deșeuri menajere au ars, în această după-amiază, pe un teren viran și într-o lizieră din comuna Frătești. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu trei autospeciale de stingere și poliția. Fumul degajat de incendiu a ajuns până aproape de DN 5, la intersecția cu DN 5D. Pompierii au acționat pentru lichidarea tuturor focarelor și au împiedicat propagarea flăcărilor către culturile de floarea-soarelui din zonă”, se arată în comunicatul ISU Giurgiu.

Avertismentul pompierilor în plină caniculă

Cauza probabilă a incendiului a fost folosirea focului deschis în spații deschise, potrivit ISU Giurgiu.

Autoritățile reamintesc că județul Giurgiu se află sub Cod portocaliu de caniculă până la 7 august, iar temperaturile ridicate și vântul favorizează extinderea rapidă a incendiilor de vegetație.

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