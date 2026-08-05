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Inconștiență fără margini. Turiști surprinși pe Platoul Bucegi cu două trotinete -VIDEO

FOTO: Captura Facebook

FOTO: Captura Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 17:10
Actualizat5 aug. 2026, 17:11

Inconștiență fără margini pe munte. Doi turiști au urcat pe Platoul Bucegi cu trotinetele, iar unul dintre ei a încercat chiar să se deplaseze pe terenul accidentat. Imaginile, publicate de Salvamont Prahova, au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Turiști surprinși cu trotinetele pe Platoul Bucegi

Salvamont Prahova a publicat, miercuri, un scurt clip video în care apar doi turiști care au urcat pe munte având asupra lor trotinete.

În imaginile surprinse pe Platoul Bucegi se vede cum unul dintre turiști încearcă să se deplaseze cu trotineta, însă terenul accidentat nu îi permite acest lucru.

„Dacă sunt bune la oraș, de ce n-ar merge și pe Platoul Bucegi?”, au comentat, în glumă, salvamontiștii.

Val de reacții în mediul online

Clipul a stârnit numeroase reacții în rândul internauților. Unii au ironizat inițiativa celor doi turiști, în timp ce alții au considerat că nu este nimic neobișnuit, având în vedere că în zonă există și porțiuni asfaltate.

„Pe Jepii Mici le-au încercat?!?”, a scris unul dintre utilizatori.

Un alt internaut a comentat: „Băieții au urcat cu telecabina ca să-și dea drumul cu ele pe asfalt. Deci, nu e mare lucru. Dacă există asfalt pe munte, de ce să nu te dai cu trotineta, dacă nu e interzis?”.

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