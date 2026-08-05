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Locale· 1 min citire
Inconștiență fără margini. Turiști surprinși pe Platoul Bucegi cu două trotinete -VIDEO
FOTO: Captura Facebook
Publicat5 aug. 2026, 17:10
Actualizat5 aug. 2026, 17:11
Inconștiență fără margini pe munte. Doi turiști au urcat pe Platoul Bucegi cu trotinetele, iar unul dintre ei a încercat chiar să se deplaseze pe terenul accidentat. Imaginile, publicate de Salvamont Prahova, au stârnit numeroase reacții în mediul online.
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