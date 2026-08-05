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Locale· 2 min citire
Primăria Brașov reduce iluminatul public cu 50% după miezul nopții și scurtează programul de funcționare pentru a economisi energie
Economie în Brașov
Primăria Brașov reduce intensitatea iluminatului public și scurtează programul de funcționare a luminilor de pe străzi. Între orele 22:00 și 24:00, intensitatea luminii va scădea cu 20%. După miezul nopții, reducerea va ajunge la 50%. Municipalitatea estimează că aceste măsuri vor micșora cu 35% consumul de energie al sistemului de iluminat public.
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