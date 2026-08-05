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Primăria Brașov reduce iluminatul public cu 50% după miezul nopții și scurtează programul de funcționare pentru a economisi energie

Economie în Brașov

Economie în Brașov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 14:57

Primăria Brașov reduce intensitatea iluminatului public și scurtează programul de funcționare a luminilor de pe străzi. Între orele 22:00 și 24:00, intensitatea luminii va scădea cu 20%. După miezul nopții, reducerea va ajunge la 50%. Municipalitatea estimează că aceste măsuri vor micșora cu 35% consumul de energie al sistemului de iluminat public.

Luminile se aprind mai târziu și se sting mai devreme

Iluminatul public va fi pornit cu 30 de minute mai târziu față de programul normal. Luminile vor fi stinse și cu 30 de minute mai devreme. Modificările vor fi făcute prin sistemul de control de la distanță folosit de municipalitate. Reducerea intensității luminii în anumite intervale este o măsură aplicată în Brașov de mai mulți ani.

„Între orele 22:00 și 24:00, fluxul luminos se reduce cu 20%. După ora 24:00, fluxul luminos se reduce cu 50%. Începând de astăzi, iluminatul public se va aprinde cu 30 de minute mai târziu și se va stinge cu 30 de minute mai devreme. Această măsură va putea fi adaptată și în funcție de lumina naturală, pentru a menține siguranța circulației pietonale și rutiere la același nivel”, a anunțat Primăria Brașov.

Climatizarea din primărie va fi oprită

Municipalitatea va opri și sistemul de aer condiționat din sediul Primăriei Brașov. Administrația locală discută cu operatorul de transport public despre alte soluții pentru reducerea consumului de electricitate. Autoritățile susțin că serviciile oferite călătorilor trebuie să rămână la același nivel. Măsuri asemănătoare pentru economisirea energiei au fost anunțate și în alte orașe mari din țară, inclusiv în București.

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