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Locale· 1 min citire
Incident șocant în Deva. Un tânăr de 31 de ani care s-a autoincendiat, salvat în ultima clipă de polițiști
FOTO: Arhivă
Publicat4 aug. 2026, 22:16
Actualizat4 aug. 2026, 22:17
Un incident șocant a avut loc marți seară, pe o stradă din municipiul Deva, unde un tânăr în vârstă de 31 de ani, cunoscut cu afecțiuni medicale, s-a autoincendiat. Un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier l-a observat și a intervenit la timp.
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