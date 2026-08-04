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Incident șocant în Deva. Un tânăr de 31 de ani care s-a autoincendiat, salvat în ultima clipă de polițiști

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 22:16
Actualizat4 aug. 2026, 22:17

Un incident șocant a avut loc marți seară, pe o stradă din municipiul Deva, unde un tânăr în vârstă de 31 de ani, cunoscut cu afecțiuni medicale, s-a autoincendiat. Un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier l-a observat și a intervenit la timp.

Polițiștii au intervenit cu mijloacele de stingere din dotarea autospecialei

”Poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Deva au intervenit cu promptitudine în seara de 4 august a.c., după ce au observat un bărbat care s-ar fi autoincendiat. În jurul orei 20:15, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii au observat incidentul şi au acţionat utilizând mijloacele de stingere a incendiilor din dotarea autospecialei de poliţie”, a transmis IPJ Hunedoara.

Victima a fost transportată de urgență la spital

Poliţiştii au solicitat sprijinul unui echipaj de ambulanţă, care a acordat bărbatului primele îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior transportându-l la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

”În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana în cauză este un bărbat de 31 de ani, din Deva, cunoscut cu afecţiuni medicale”, a mai precizat IPJ Hunedoara.

Poliţiştii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

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