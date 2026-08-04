Incident șocant în Deva. Un tânăr de 31 de ani care s-a autoincendiat, salvat în ultima clipă de polițiști

Publicat 4 aug. 2026, 22:16 Actualizat 4 aug. 2026, 22:17

Un incident șocant a avut loc marți seară, pe o stradă din municipiul Deva, unde un tânăr în vârstă de 31 de ani, cunoscut cu afecțiuni medicale, s-a autoincendiat. Un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier l-a observat și a intervenit la timp.

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