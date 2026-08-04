Primăria Sibiu reduce iluminatul public. Autoritățile estimează o scădere a consumului de energie cu aproximativ 14%

Primăria Sibiu anunţă reducerea intervalului de funcţionare a iluminatului public şi extinderea perioadelor în care va fi diminuată intensitatea luminii, măsurile urmând să conducă la o economie estimată de aproximativ 14% a consumului de energie.
Primăria Sibiu reduce iluminatul public pentru economisirea energiei
În contextul situaţiei dificile a României în domeniul energetic şi al apelurilor publice adresate de autorităţile centrale pentru reducerea consumului de electricitate, Primăria Sibiu anunţă măsuri suplimentare de economisire, pe lângă investiţiile realizate în ultimii ani pentru eficientizarea energetică a iluminatului public şi a unor clădiri publice.
Primăria Municipiului Sibiu va reduce perioada de funcţionare a iluminatului public şi va extinde programul de diminuare a intensităţii luminoase în anumite intervale orare, pentru aproximativ 9.000 de corpuri de iluminat dotate cu sisteme de telegestiune, amplasate pe 498 de străzi din oraş.
Măsurile, aplicate începând de marţi seară, sunt estimate să ducă la o reducere a consumului de energie cu aproximativ 14%.
Astfel, iluminatul public se va aprinde seara la 30 de minute după apusul soarelui şi se va stinge cu 30 de minute înainte de răsărit. Sistemul utilizează un ceas astronomic digital care calculează zilnic, pe baza coordonatelor GPS ale Sibiului, momentele exacte de aprindere şi stingere, în funcţie de ora apusului şi răsăritului.
Intensitatea luminii, redusă în intervalele cu trafic scăzut
Potrivit Primăriei Sibiu, intensitatea luminoasă va fi ajustată astfel:
la momentul aprinderii, iluminatul va funcţiona la 50% din intensitate;
între orele 23.00 şi 05.00, intensitatea va fi redusă la 40%, interval în care traficul pietonal şi auto este mult diminuat;
de la ora 05.00 şi până la stingerea iluminatului înainte de răsărit, se va reveni la o intensitate de 50%.
În cazul corpurilor de iluminat care nu au fost încă modernizate, se va aplica doar măsura privind modificarea intervalului de funcţionare: aprinderea cu 30 de minute după apus şi stingerea cu 30 de minute înainte de răsărit. Primăria Sibiu precizează că sistemul a fost testat luni seară.
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca urmare a scăderii producţiei de energie electrică provocate de secetă şi de debitele reduse ale râurilor, în special ale Dunării.
Bolojan a subliniat importanţa economisirii voluntare în orele de seară, când există un deficit de energie, şi a făcut apel către cetăţeni, companii şi instituţii publice să adopte măsuri de reducere a consumului.
Mai multe autorităţi şi companii au anunţat deja acţiuni similare pentru diminuarea consumului de energie.