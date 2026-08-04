Primăria Sibiu reduce iluminatul public. Autoritățile estimează o scădere a consumului de energie cu aproximativ 14%

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 20:02

Primăria Sibiu anunţă reducerea intervalului de funcţionare a iluminatului public şi extinderea perioadelor în care va fi diminuată intensitatea luminii, măsurile urmând să conducă la o economie estimată de aproximativ 14% a consumului de energie.

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