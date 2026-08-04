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Locale· 1 min citire
Trafic blocat pe DN 1, în județul Alba. O cisternă încărcată cu motorină s-a ciocnit cu o mașină
FOTO: ISU Alba
Circulația rutieră este oprită, marți seara, pe DN 1, pe raza localității Unirea, din județul Alba, după producerea unui accident în care au fost implicate un autoturism și o cisternă încărcată cu motorină.
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