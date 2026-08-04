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Trafic blocat pe DN 1, în județul Alba. O cisternă încărcată cu motorină s-a ciocnit cu o mașină

FOTO: ISU Alba

FOTO: ISU Alba

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 19:40

Circulația rutieră este oprită, marți seara, pe DN 1, pe raza localității Unirea, din județul Alba, după producerea unui accident în care au fost implicate un autoturism și o cisternă încărcată cu motorină.

Accident între un autoturism și o cisternă încărcată cu motorină pe DN1

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs la ieșirea din localitatea Unirea, pe DN1. În coliziune sunt implicate un autoturism și o cisternă care transportă motorină.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, nu sunt înregistrate scurgeri de carburant și nu există persoane încarcerate. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.

Traficul în zonă este blocat

„La locul producerii evenimentului sunt asistați medical ambii șoferi”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Polițiștii s-au deplasat în zonă pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului rutier. Circulația este blocată în urma accidentului, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.

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