Trafic blocat pe DN 1, în județul Alba. O cisternă încărcată cu motorină s-a ciocnit cu o mașină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 19:40

Circulația rutieră este oprită, marți seara, pe DN 1, pe raza localității Unirea, din județul Alba, după producerea unui accident în care au fost implicate un autoturism și o cisternă încărcată cu motorină.

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