Incendiu de pădure la Tărcăița, în județul Bihor: focul a afectat 21 de hectare, iar pompierii intervin pentru a doua zi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 13:25

Pompierii din Bihor intervin pentru a doua zi la rând la incendiul izbucnit în pădurea Tărcăița, din comuna Tărcaia. Flăcările au afectat aproximativ 21 de hectare de teren. Intervenția este îngreunată de terenul abrupt, caniculă și vânt. Pompierii au reușit să salveze o locuință și patru anexe gospodărești.

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