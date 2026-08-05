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Incendiu de pădure la Tărcăița, în județul Bihor: focul a afectat 21 de hectare, iar pompierii intervin pentru a doua zi

Incendiu în Bihor

Incendiu în Bihor

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 13:25

Pompierii din Bihor intervin pentru a doua zi la rând la incendiul izbucnit în pădurea Tărcăița, din comuna Tărcaia. Flăcările au afectat aproximativ 21 de hectare de teren. Intervenția este îngreunată de terenul abrupt, caniculă și vânt. Pompierii au reușit să salveze o locuință și patru anexe gospodărești.

Aproape nouă ore de luptă cu focul

Incendiul a fost anunțat marți după-amiază, iar intervenția a început la ora 13:10. La fața locului au fost trimiși 18 pompieri militari din cadrul Secției Beiuș. Operațiunea a continuat aproape nouă ore. Focul a afectat vegetația uscată, lăstărișul, mărăcinișul, litiera și copacii căzuți. O construcție din lemn, cu o suprafață de aproximativ 12 metri pătrați, a fost distrusă.

Intervenție și în timpul nopții

Pompierii au revenit în pădure în noaptea de marți spre miercuri. Aceștia au acționat între orele 02:40 și 06:45. Mai multe focare ardeau pe o suprafață de aproximativ trei hectare, la nivelul litierei și al copacilor căzuți. Salvatorii au încercat să oprească extinderea flăcărilor spre versantul opus. În acea zonă se află mai multe adăposturi pentru animale și șoproane.

Numărul pompierilor a fost suplimentat

Misiunea a fost reluată miercuri dimineață, începând cu ora 08:00. Numărul salvatorilor a fost mărit la 20 de pompieri militari. Aceștia caută și sting toate focarele rămase în pădure. Accesul în zona afectată este foarte dificil din cauza terenului abrupt și accidentat. Temperaturile ridicate și vântul favorizează reaprinderea focarelor și extinderea incendiului.

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