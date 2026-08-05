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Șapte cățeluși și mama lor, salvați de sub un mal de pământ în Constanța - VIDEO

Pompieri cățeluși

Pompieri cățeluși

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 12:20

Șapte cățeluși și mama lor au fost salvați după ce au rămas captivi sub un mal de pământ. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări pentru montarea unei conducte. Oamenii au auzit scâncetele animalelor și au sunat la 112. Pompierii au intervenit și au scos toate cele opt animale în siguranță.

Lucrările au fost oprite imediat

Muncitorii se pregăteau să acopere șanțul în care fusese montată conducta. În acel moment, mai mulți locatari au auzit sunetele venite de sub pământ. Oamenii și-au dat seama că mai mulți pui de câine erau captivi în zonă. Lucrările au fost oprite imediat, iar pompierii au fost chemați în ajutor.

Opt animale scoase în siguranță

Salvatorii constănțeni au început cu atenție operațiunea de căutare. Pământul a fost îndepărtat cu grijă pentru ca animalele să nu fie rănite. Pompierii au găsit șapte cățeluși și pe mama lor. Toate cele opt animale au fost scoase în siguranță. Intervenția s-a încheiat cu bine datorită apelului făcut la timp și vigilenței oamenilor.

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