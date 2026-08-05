Șapte cățeluși și mama lor, salvați de sub un mal de pământ în Constanța - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 12:20

Șapte cățeluși și mama lor au fost salvați după ce au rămas captivi sub un mal de pământ. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări pentru montarea unei conducte. Oamenii au auzit scâncetele animalelor și au sunat la 112. Pompierii au intervenit și au scos toate cele opt animale în siguranță.

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