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Restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone în șapte județe aflate sub cod roșu: circulația este interzisă miercuri, între orele 12:00 și 20:00

Restricții caniculă

Restricții caniculă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 08:10

Circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este interzisă miercuri, 5 august, între orele 12:00 și 20:00. Restricțiile se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din zonele afectate. Sunt vizate județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor și Satu Mare. Cele șapte județe se află sub cod roșu de caniculă, temperaturi extreme și disconfort termic foarte ridicat.

Transporturile care pot circula

Restricțiile nu se aplică transporturilor de persoane, animale vii și produse perisabile de origine animală sau vegetală. Pot circula și vehiculele care intervin în situații de urgență, transporturile funerare, poștale și cele cu echipamente de prim ajutor. Sunt exceptate transporturile de carburanți, mărfuri ținute la temperatură controlată și vehiculele care tractează mașini avariate. Pot circula și vehiculele care duc apă și alimente în zone calamitate, precum și cele folosite pentru salubrizare.

Restricțiile nu se aplică transporturilor de apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare și produse agricole. Sunt permise și transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, precum și cele din Sistemul Garanție-Returnare. Pot circula vehiculele care transportă pâine, produse proaspete sau conservate de patiserie și cofetărie, pișcoturi și biscuiți. Sunt exceptate și transporturile de zahăr, cacao, ciocolată, dulciuri, paste făinoase, cafea, ceai, condimente, produse nutritive speciale și alte alimente uscate. Pe lista excepțiilor se află și sucurile, băuturile alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală.

Recomandări pentru șoferi

Șoferii sunt sfătuiți să verifice prognoza meteo și restricțiile de trafic înainte de plecare. Înaintea călătoriei trebuie controlate presiunea anvelopelor, instalația de aer condiționat și nivelul lichidului de răcire. Deplasările ar trebui evitate în orele în care căldura este foarte puternică. Călătoriile pot fi planificate dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.

Pe drumurile lungi sunt recomandate opriri dese pentru odihnă și hidratare. Căldura poate provoca somnolență, amețeală, dureri de cap și probleme de concentrare. Aceste stări reduc atenția la volan și cresc riscul de accident. Șoferii trebuie să evite manevrele periculoase și comportamentul agresiv în trafic.

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