Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone în șapte județe aflate sub cod roșu: circulația este interzisă miercuri, între orele 12:00 și 20:00
Restricții caniculă
Circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este interzisă miercuri, 5 august, între orele 12:00 și 20:00. Restricțiile se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din zonele afectate. Sunt vizate județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor și Satu Mare. Cele șapte județe se află sub cod roșu de caniculă, temperaturi extreme și disconfort termic foarte ridicat.
Citește și
- 09:45Centrala electrică istorică din Câmpulung, demolată în plină criză energetică - VIDEO
- 22:43Accident pe Dunăre în judeţul Mehedinţi. Un bărbat este căutat, după ce o ambarcaţiune s-a lovit de o geamandură
- 22:16Incident șocant în Deva. Un tânăr de 31 de ani care s-a autoincendiat, salvat în ultima clipă de polițiști
- 22:01Alertă dispariție minor în județul Iași. Un băiat de 12 ani a fugit de acasă cu căruța tatălui său
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News