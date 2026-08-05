Restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone în șapte județe aflate sub cod roșu: circulația este interzisă miercuri, între orele 12:00 și 20:00

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 08:10

Circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este interzisă miercuri, 5 august, între orele 12:00 și 20:00. Restricțiile se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din zonele afectate. Sunt vizate județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor și Satu Mare. Cele șapte județe se află sub cod roșu de caniculă, temperaturi extreme și disconfort termic foarte ridicat.

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