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Locale· 2 min citire
Circulație feroviară blocată între Mizil și Ulmeni. Alimentarea cu energie electrică a liniei de contact este întreruptă
FOTO: Arhivă
Publicat5 aug. 2026, 16:19
Actualizat5 aug. 2026, 16:24
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunţă că alimentarea cu energie electrică a liniei de contact este întreruptă, începând cu ora 13:00, între staţiile CF Mizil şi Ulmeni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, după ce un cablu aparţinând reţelei Transelectrica s-a rupt şi a căzut peste linia de contact, pe tronsonul Mizil – Inoteşti. Din cauza incidentului, trenul IR 1661, operat de „CFR Călători”, staţionează în gara Mizil până la remedierea defecţiunii.
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