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Circulație feroviară blocată între Mizil și Ulmeni. Alimentarea cu energie electrică a liniei de contact este întreruptă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 16:19
Actualizat5 aug. 2026, 16:24

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunţă că alimentarea cu energie electrică a liniei de contact este întreruptă, începând cu ora 13:00, între staţiile CF Mizil şi Ulmeni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, după ce un cablu aparţinând reţelei Transelectrica s-a rupt şi a căzut peste linia de contact, pe tronsonul Mizil – Inoteşti. Din cauza incidentului, trenul IR 1661, operat de „CFR Călători”, staţionează în gara Mizil până la remedierea defecţiunii.

Traficul feroviar, afectat după ruperea unui cablu electric

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, începând cu ora 13:00, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact este întreruptă între staţiile CF Mizil şi Ulmeni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi. În urma întreruperii alimentării cu energie electrică, este afectat trenul IR 1661, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., care staţionează în staţia CF Mizil până la remedierea situaţiei.

Verificările efectuate de personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, cu ajutorul unei drezine pantograf, au arătat că un cablu aparţinând reţelei Transelectrica s-a rupt şi a căzut peste linia de contact, pe distanţa Mizil – Inoteşti. Incidentul a provocat incendierea vegetaţiei uscate din zonă şi a unui transformator.

Circulația va fi reluată după verificările tehnice

„Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor cu tracţiune electrică. Reluarea alimentării şi a circulaţiei în condiţii normale se va realiza numai după finalizarea intervenţiilor şi efectuarea verificărilor tehnice necesare”, precizează CFR S.A.

Compania monitorizează situaţia şi menţine legătura operativă cu structurile implicate. Informaţiile privind evoluţia intervenţiei şi reluarea circulaţiei vor fi comunicate pe măsură ce acestea vor fi confirmate.

Oficialii CFR S.A. regretă disconfortul creat şi subliniază că prioritatea o reprezintă siguranţa circulaţiei feroviare, protejarea călătorilor şi a personalului, precum şi informarea corectă şi operativă.

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