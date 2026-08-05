Circulație feroviară blocată între Mizil și Ulmeni. Alimentarea cu energie electrică a liniei de contact este întreruptă

Publicat 5 aug. 2026, 16:19 Actualizat 5 aug. 2026, 16:24

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunţă că alimentarea cu energie electrică a liniei de contact este întreruptă, începând cu ora 13:00, între staţiile CF Mizil şi Ulmeni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, după ce un cablu aparţinând reţelei Transelectrica s-a rupt şi a căzut peste linia de contact, pe tronsonul Mizil – Inoteşti. Din cauza incidentului, trenul IR 1661, operat de „CFR Călători”, staţionează în gara Mizil până la remedierea defecţiunii.

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