Niculina Stelea (senator AUR): „Inflația scade în statistici, dar românii sărăcesc în realitate”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 12:05

Senatorul AUR Niculina Stelea denunță „miracolul” economic prezentat de Guvern după scăderea inflației la 8,2% și avertizează că cifrele oficiale nu schimbă realitatea din buzunarele românilor: prețuri uriașe, facturi tot mai mari, chirii în creștere și consum în declin de 11 luni consecutive.

Distribuie articolul