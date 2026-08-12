Niculina Stelea (senator AUR): „Inflația scade în statistici, dar românii sărăcesc în realitate”

Senatorul AUR Niculina Stelea denunță „miracolul” economic prezentat de Guvern după scăderea inflației la 8,2% și avertizează că cifrele oficiale nu schimbă realitatea din buzunarele românilor: prețuri uriașe, facturi tot mai mari, chirii în creștere și consum în declin de 11 luni consecutive.
„Rata anuală a inflației în iulie 2026 a fost de 8,2%, în scădere față de 10,4% cât fusese cu o lună mai devreme. Prilej taman bun pentru propaganda mediat plătită din banii românilor și pentru postacii de partid ai PNL și USR să reia placa obosită că Ilie Bolojan și Alexandru Nazare au salvat economia.
În realitate, scăderea este cauzată de modul de calcul al inflației care se raportează an la an. Anul trecut (2025), în iulie, au apărut efectele eliminării subvenției la electricitate pentru români. Facturile la curent au crescut în medie cu 55% atunci (de pe o lună pe alta). Și acum ele sunt colosale față de vara primăvara lui 2025. Cum însă Institutul Național de Statistică raportează iulie 2026 la iulie 2025, efectul de majorare a facturilor este discret: 3,39%.
Foarte probabil, de luna viitoare, nivelul inflației va scădea și mai mult pentru că se va anula contabilicește și efectul majorării TVA de la 19% la 21% de către binomul Bolojan&Nazare.
Situația însă nu se schimbă: avem 11 luni consecutive de scădere a consumului, pentru că, pur și simplu, românii nu mai au bani, iar prețurile sunt prohibitive. Operația a reușit, pacientul a decedat.
De altfel, inflația continuă să fie cea mai mare din UE, de vreo trei ori cât media europeană. Iar asta se vede foarte bine la combustibili. Cel mai ieftin litru de motorină este acum 10,53 lei, iar, în urmă cu un an, era 7,71 lei. În cazul benzinei, 9,45 lei acum față de 7,39 în august 2025.
În final, raportându-mă la comunicatul INS, nu pot decât să constat că, în ultimul an, chiriile au crescut cu 42,5%. Asta probabil și ca efect al creșterii impozitării proprietăților”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.
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