Bogdan Ivan cere ca energia să devină o problemă de securitate națională: „Trebuie trecută prin CSAT”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 23:47

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan susține că sistemul energetic al României trebuie tratat, în următorul deceniu, drept o prioritate de securitate națională. Social-democratul consideră că indiferent cine va ocupa funcția de ministru al Energiei sau cea de premier, problema investițiilor, a stocării și a infrastructurii energetice ar trebui discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Distribuie articolul