Bogdan Ivan cere ca energia să devină o problemă de securitate națională: „Trebuie trecută prin CSAT”

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan susține că sistemul energetic al României trebuie tratat, în următorul deceniu, drept o prioritate de securitate națională. Social-democratul consideră că indiferent cine va ocupa funcția de ministru al Energiei sau cea de premier, problema investițiilor, a stocării și a infrastructurii energetice ar trebui discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).
Bogdan Ivan a explicat că România are nevoie de o strategie energetică pe termen lung, care să nu depindă de schimbările politice de la Palatul Victoria. În opinia sa, direcțiile strategice privind energia ar trebui stabilite la nivelul CSAT, iar ulterior transpuse în măsuri legislative și administrative concrete.
Bogdan Ivan: Energia trebuie tratată ca o chestiune de securitate națională
Fostul ministru al Energiei a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că unul dintre cele mai importante obiective pentru România este dezvoltarea capacităților de stocare a energiei.
Bogdan Ivan a precizat că, deși nu se consideră specialist în domeniul energetic, experiența acumulată în perioada în care a condus ministerul i-a arătat cât de importante sunt investițiile în infrastructură și în capacitățile de stocare.
Potrivit acestuia, lipsa investițiilor suficiente în acest sector reprezintă una dintre explicațiile pentru prețurile ridicate ale energiei.
„Problema domeniului energiei” ar trebui, în viziunea sa, să fie abordată dincolo de ciclurile electorale și să devină o prioritate strategică pentru statul român.
Investițiile în energie sunt îngreunate de procedurile birocratice
Un alt punct semnalat de fostul ministru îl reprezintă durata mare a procedurilor necesare pentru realizarea unor proiecte energetice.
Bogdan Ivan a dat ca exemplu proiectele de stocare, pentru care procesul de autorizare poate dura considerabil mai mult decât lucrările propriu-zise.
În opinia sa, România nu își poate permite să piardă ani întregi în proceduri administrative într-un domeniu atât de important pentru economie și pentru siguranța energetică.
Fostul ministru a susținut că este nevoie de simplificarea etapelor birocratice și de reducerea termenelor pentru proiectele care vizează transportul, stocarea și infrastructura energetică.
Ce măsuri spune Bogdan Ivan că a inițiat în perioada în care era ministru
Bogdan Ivan a afirmat că, în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Energiei, a susținut măsuri pentru simplificarea procedurilor referitoare la transportul energiei electrice și al gazelor naturale.
Acesta consideră că astfel de demersuri trebuie continuate indiferent de componența viitoarelor guverne.
În același timp, el a insistat asupra necesității dezvoltării capacităților de stocare, astfel încât energia produsă să poată fi gestionată mai eficient.
„Stocarea energiei nu este un moft”
Fostul ministru consideră că România trebuie să accelereze investițiile în stocarea energiei, mai ales într-un context în care producția și consumul trebuie echilibrate permanent.
În opinia lui Bogdan Ivan, capacitățile de stocare nu reprezintă un element secundar al sistemului energetic, ci o componentă esențială pentru funcționarea acestuia.
„Stocarea nu este un moft, ci este o necesitate”, a transmis fostul ministru al Energiei.
Propunerea pentru următorii zece ani
Bogdan Ivan susține că România ar trebui să stabilească o direcție strategică în domeniul energiei care să fie respectată indiferent de schimbările politice.
El propune ca orice viitor ministru al Energiei sau prim-ministru să susțină discutarea acestui domeniu în CSAT și stabilirea unor obiective strategice la nivel național.
Ulterior, aceste direcții ar urma să fie transpuse în legislație și în măsuri concrete de către Parlament și Guvern.
Potrivit fostului ministru, o asemenea abordare ar putea contribui la accelerarea investițiilor, la dezvoltarea infrastructurii și la consolidarea securității energetice a României.