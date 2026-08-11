Victor Cațavei (AUR): „Creșterea numărului de insolvente – o imagine fidelă a stării deplorabile a mediului economic din România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 14:10

Victor Cațavei, coordonatorul comisiei AUR “Investiții și Programe de Finanțare”, atrage atenția asupra deteriorării accelerate a mediului economic din România, în contextul creșterii cu aproximativ 26% a numărului de insolvențe față de iulie 2025. Acesta susține că explozia insolvențelor reflectă presiunea tot mai mare asupra companiilor românești, generată de inflație, costurile ridicate de finanțare, scăderea consumului și lipsa de predictibilitate fiscală.

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