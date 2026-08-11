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Justitie· 2 min citire

Procurorul acuzat că a tras cu pistolul în timp ce era imobilizat de polițiști, pus în libertate de instanță. Cum se apără omul legii

Procurorul Caras Severin/ Sursa foto: Ziarulunirea.ro

Procurorul Caras Severin/ Sursa foto: Ziarulunirea.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 09:55

Curtea de Apel Alba Iulia a respins luni seara propunerea de arestare preventivă a procurorului Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Magistratul este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

Cererea de arestare fusese formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța a dispus eliberarea imediată a inculpatului, dacă acesta nu este reținut, arestat sau deținut într-un alt dosar. Judecătorii au considerat neîntemeiată propunerea de arestare preventivă. Procurorul fusese reținut printr-o ordonanță emisă pe 9 august 2026, la ora 23:55. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia nu este definitivă. Soluția poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Radu George Bucurică a fost reținut după ce ar fi provocat un scandal într-un local public din Hunedoara. La sosirea unui echipaj de poliție, acesta ar fi folosit un spray lacrimogen și ar fi tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenți. Înaintea ședinței de judecată, procurorul a negat că ar fi tras cu arma. El a susținut că avea pistolul asupra sa pentru a se „autopăra”.

Întrebat de cine încerca să se apere, procurorul a afirmat că există persoane care vor să îl „asasineze de mai mulți ani”. El a indicat drept amenințare „mafia din Banat”. Radu George Bucurică a susținut, de asemenea, că nu a mers la discotecă având arma asupra sa. Declarațiile sale au fost făcute înainte ca instanța să analizeze solicitarea de arestare preventivă.

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