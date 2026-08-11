Procurorul acuzat că a tras cu pistolul în timp ce era imobilizat de polițiști, pus în libertate de instanță. Cum se apără omul legii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 09:55

Curtea de Apel Alba Iulia a respins luni seara propunerea de arestare preventivă a procurorului Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Magistratul este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

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