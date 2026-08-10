Decizie istorică la Iași: o femeie a câștigat în instanță dreptul de a continua fertilizarea in vitro cu embrionul soțului decedat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 22:31

O femeie din Iași a obținut în instanță dreptul de a continua procedura de fertilizare in vitro începută împreună cu soțul său, chiar dacă acesta a murit înainte ca ultimul embrion să fie transferat. Curtea de Apel Iași a pronunțat o decizie definitivă într-un caz considerat fără precedent în România.

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