Decizie istorică la Iași: o femeie a câștigat în instanță dreptul de a continua fertilizarea in vitro cu embrionul soțului decedat

O femeie din Iași a obținut în instanță dreptul de a continua procedura de fertilizare in vitro începută împreună cu soțul său, chiar dacă acesta a murit înainte ca ultimul embrion să fie transferat. Curtea de Apel Iași a pronunțat o decizie definitivă într-un caz considerat fără precedent în România.
Povestea a început în 2022, când cei doi soți au apelat la o clinică privată din Iași pentru a încerca să aibă un copil prin fertilizare in vitro. În urma procedurilor medicale au rezultat doi embrioni viabili.
Primul a fost transferat, însă sarcina nu a evoluat. Cel de-al doilea embrion a fost păstrat în condiții speciale la clinica de fertilizare, pentru o nouă încercare, conform presei locale.
Soțul a murit cu doar câteva zile înainte de procedură
Transferul celui de-al doilea embrion era programat pentru luna mai 2023. Cu doar șase zile înainte de procedură, însă, soțul femeii, în vârstă de 39 de ani, și-a pierdut viața într-un accident rutier.
După perioada de doliu, femeia a solicitat clinicii să continue procedura medicală pentru care cei doi făcuseră demersuri împreună.
Unitatea medicală a refuzat solicitarea, invocând o prevedere contractuală potrivit căreia obligațiile asumate încetau în cazul decesului uneia dintre părți.
În aceste condiții, femeia a decis să se adreseze instanței.
Judecătorii au analizat dreptul femeii de a deveni mamă
Procesul a ajuns pe rolul Judecătoriei Iași, iar instanța a admis cererea femeii. Familia soțului decedat nu a fost de acord cu hotărârea și a contestat-o în apel.
Părinții și fratele bărbatului au susținut că procedura nu ar trebui continuată după moartea acestuia și au invocat clauza contractuală referitoare la încetarea obligațiilor în cazul decesului.
Dosarul a ajuns astfel la Curtea de Apel Iași, care a pronunțat o hotărâre definitivă în favoarea femeii.
Avocata acesteia a explicat că decizia îi permite să continue procedura și să încerce obținerea unei sarcini viabile.
Familia bărbatului s-a opus procedurii
Decizia instanței a fost primită cu nemulțumire de familia soțului. Fratele bărbatului decedat a susținut că documentele semnate cu clinica prevăd încetarea contractului în cazul decesului.
Reprezentanta juridică a familiei a ridicat, la rândul său, problema interesului viitorului copil și a prezenței ambilor părinți în viața acestuia.
Aceste argumente nu au fost însă suficiente pentru a schimba soluția pronunțată în primă instanță.
Ce au reținut magistrații
În motivarea hotărârii, judecătorii au analizat circumstanțele concrete în care a fost începută procedura de fertilizare in vitro și faptul că demersul medical fusese inițiat de ambii soți înainte de moartea bărbatului.
Instanța a pus în balanță și drepturile femeii, precum și interesul superior al copilului, într-un caz care ridică probleme juridice și etice deosebit de complexe.
Practic, decizia deschide calea pentru continuarea procedurii cu embrionul obținut în perioada în care cei doi soți încercau împreună să devină părinți.
Un caz rar și la nivel european
Situația de la Iași nu este una izolată la nivel internațional. În mai multe state europene au existat litigii în care instanțele au fost chemate să decidă dacă procedurile de fertilizare in vitro pot continua după moartea bărbatului.
Cazuri de acest tip au ajuns în fața instanțelor din țări precum Italia, Cehia și Marea Britanie.
Decizia definitivă pronunțată de Curtea de Apel Iași aduce astfel în atenție o temă complexă, aflată la intersecția dintre dreptul familiei, drepturile reproductive, medicina reproductivă și interesul superior al copilului.
Pentru femeia din Iași, hotărârea reprezintă însă, înainte de toate, posibilitatea de a continua un demers început împreună cu soțul său și de a încerca, în urma procedurii medicale, să ducă la bun sfârșit dorința lor de a deveni părinți.