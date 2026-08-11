Analiza care evaluează producția de insulină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 08:58

La persoanele cu diabet zaharat, valoarea insulinei din sânge nu arată întotdeauna cât hormon produce pancreasul, mai ales dacă pacientul urmează deja tratament cu insulină. O altă analiză poate oferi această informație mai direct.

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