Analiza care evaluează producția de insulină

La persoanele cu diabet zaharat, valoarea insulinei din sânge nu arată întotdeauna cât hormon produce pancreasul, mai ales dacă pacientul urmează deja tratament cu insulină. O altă analiză poate oferi această informație mai direct.
Peptidul C este eliberat în sânge în aceeași cantitate cu insulina produsă natural de pancreas. Insulina administrată prin injecții nu conține peptid C, astfel că analiza permite estimarea producției proprii de insulină chiar și la pacienții care primesc tratament. Testul poate ajuta la diferențierea unor tipuri de diabet zaharat, la evaluarea funcției celulelor pancreatice și la investigarea episoadelor de hipoglicemie.
Rezultatul trebuie interpretat împreună cu glicemia din momentul recoltării și cu tratamentul pacientului. O valoare scăzută de peptid C poate arăta că pancreasul produce foarte puțină insulină, în timp ce o valoare crescută poate apărea în rezistența la insulină, în anumite faze ale diabetului zaharat de tip 2 sau, mai rar, în boli care provoacă secreție excesivă de insulină. Analiza nu este un test obișnuit de screening pentru diabetul zaharat și se recomandă în situații clinice bine definite.
Ai grijă de tine!
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