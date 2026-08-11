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Politica· 1 min citire

Energie exportată cu mai puțin de 200 de lei și importată cu 5.000 de lei. Bogdan Ivan avertizează că diferența ajunge în facturi

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 14:28
SursăRealitatea PLUS

Facem cele mai proaste afaceri în Energie. România lui Ilie Bolojan exportă energie la câteva sute de lei pe megawatt, dar ajunge să importe la prețuri de până la 5.000 de lei pe megawatt. Social-democratul Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, avertizează că diferența uriașă se va vedea în facturile plătite de români și de companii, conform Realitatea PLUS.

Importurile, de aproape trei ori mai scumpe în medie

Bogdan Ivan susține că, în ultimele zile, România a exportat energie cu un preț mediu de 200-300 de lei pe megawatt, dar a importat cu 1.500-1.800 de lei. Diferențele au fost și mai mari în anumite momente. Pe 1 iulie, energia a fost exportată cu mai puțin de 200 de lei pe megawatt și importată cu 1.000 de euro, echivalentul a aproximativ 5.000 de lei. Fostul ministru afirmă că energia produsă și vândută în țară ajunge la aproximativ 500-600 de lei pe megawatt, în special pentru consumatorii industriali.

În schimb, energia cumpărată din import ar avea un preț minim de aproximativ 1.500 de lei pe megawatt, de aproape trei ori mai mare. Bogdan Ivan avertizează că aceste costuri vor fi transferate în prețurile finale. „Cu cât importăm mai mult la un preț mai mare, cu atât acest lucru se va vedea în prețul final pe care îl plătim noi, românii, companiile și persoanele fizice”, a declarat social-democratul. Diferențele dintre prețurile de export și cele de import vor influența astfel facturile achitate de consumatorii casnici și de firme.

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