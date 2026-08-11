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Politica· 1 min citire
Energie exportată cu mai puțin de 200 de lei și importată cu 5.000 de lei. Bogdan Ivan avertizează că diferența ajunge în facturi
Publicat11 aug. 2026, 14:28
SursăRealitatea PLUS
Facem cele mai proaste afaceri în Energie. România lui Ilie Bolojan exportă energie la câteva sute de lei pe megawatt, dar ajunge să importe la prețuri de până la 5.000 de lei pe megawatt. Social-democratul Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, avertizează că diferența uriașă se va vedea în facturile plătite de români și de companii, conform Realitatea PLUS.
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