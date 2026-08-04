Garda de Mediu, replică la declarațiile Dianei Buzoianu: „Concluziile trebuie trase după control, nu înainte”

Declarațiile recente ale ministrului Mediului, Diana Buzoianu, privind verificarea de urgență a activității a cinci comisariate județene ale Gărzii Naționale de Mediu au generat o reacție fermă din partea conducerii instituției. Comisarul general Andrei Corlan a transmis că Garda Națională de Mediu va pune la dispoziția Corpului de Control toate datele necesare și susține că transparența instituției este „totală” în fața oricărei acțiuni de verificare.
Ministrul Mediului a anunțat că a solicitat un control în județele Ialomița, Gorj, Suceava, Timiș și Tulcea pentru a se analiza dacă activitatea inspectorilor de mediu a fost orientată spre rezolvarea problemelor grave de mediu sau, dimpotrivă, spre acumularea unor statistici privind sancțiunile aplicate.
În răspunsul oficial, Garda Națională de Mediu subliniază că orice evaluare trebuie să se bazeze pe date concrete și pe concluziile finale ale verificărilor, nu pe aprecieri formulate înainte de încheierea controlului.
„Consider că este onest și corect ca orice eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării și nu invers. Orice formă de antepronunțare publică poate afecta atât imaginea instituției, cât și activitatea sa”, a declarat Andrei Corlan.
Instituția invocă rezultate record
Conducerea Gărzii Naționale de Mediu arată că indicatorii de performanță ai instituției, inclusiv cei ai comisariatelor vizate de control, indică o activitate intensă și eficientă. Potrivit datelor prezentate, instituția a înregistrat rezultate aflate la „maximul istoric”, în condițiile în care efectivul total este de doar 424 de comisari la nivel național.
Aceștia gestionează anual aproximativ 70.000 de activități cu impact asupra mediului, de la controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri și verificarea balastierelor până la combaterea traficului cu specii protejate, a braconajului și a utilizării ilegale a substanțelor periculoase.
Garda Națională de Mediu mai precizează că a realizat o absorbție de 100% a fondurilor alocate prin PNRR, cu o economie de aproximativ două milioane de euro, performanță prezentată drept un argument suplimentar pentru eficiența administrativă a instituției.
Evaluare pozitivă din partea OCDE
Un alt argument invocat de conducerea GNM este evaluarea favorabilă realizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) asupra activității de inspecție în domeniul mediului. Potrivit lui Andrei Corlan, analiza OCDE a confirmat eficiența mecanismelor de control bazate pe analiza de risc, practică utilizată în majoritatea statelor dezvoltate.
Conducerea Gărzii susține că activitatea inspectorilor nu poate fi redusă la numărul de amenzi aplicate, deoarece toate controalele, sancțiunile și plângerile penale sunt centralizate și analizate pentru identificarea cauzelor sistemice ale poluării.
Problemele sistemice țin și de politicile publice
În răspunsul transmis Ministerului Mediului, Garda Națională de Mediu atrage atenția că multe dintre problemele cronice semnalate de cetățeni nu pot fi eliminate exclusiv prin acțiuni de control. Instituția susține că analizele de risc și informările transmise ministerului trebuie transformate în politici publice naționale pentru a produce efecte durabile.
„Atâta timp cât analizele de risc nu se concretizează în politici publice care să elimine cauzele, problemele de mediu vor rămâne”, se arată în poziția oficială a GNM.
Sprijin pentru comisarii din teren
Deși ministrul Diana Buzoianu a afirmat că există și situații în care unii inspectori nu își îndeplinesc corespunzător atribuțiile, aceasta a recunoscut în același timp existența „sutelor de inspectori profesioniști” care duc greul instituției și care sunt supuși frecvent presiunilor atunci când sancționează încălcări grave ale legislației de mediu.
Conducerea Gărzii consideră că tocmai activitatea acestor comisari a contribuit la îmbunătățirea vizibilă a performanței instituției în ultimii ani și avertizează că generalizările publice pot afecta moralul personalului care își desfășoară activitatea în condiții dificile.
Așteptarea concluziilor oficiale
Andrei Corlan a declarat că Garda Națională de Mediu va coopera integral cu Corpul de Control al ministerului și că va face publice concluziile verificărilor și eventualele măsuri dispuse după finalizarea raportului.
„Rămân fidel convingerii că evoluția Gărzii de Mediu nu trebuie doar încurajată, ci și felicitată. Dacă eu, după 17 ani în această instituție, aș putea fi subiectiv, cifrele și indicatorii cheie sunt clari”, a afirmat comisarul general.
Până la publicarea raportului oficial, Garda Națională de Mediu insistă că activitatea sa trebuie evaluată pe baza datelor și rezultatelor concrete, nu a percepțiilor sau suspiciunilor formulate în spațiul public.