Garda de Mediu, replică la declarațiile Dianei Buzoianu: „Concluziile trebuie trase după control, nu înainte”

Publicat 4 aug. 2026, 15:35 Actualizat 4 aug. 2026, 15:40

Declarațiile recente ale ministrului Mediului, Diana Buzoianu, privind verificarea de urgență a activității a cinci comisariate județene ale Gărzii Naționale de Mediu au generat o reacție fermă din partea conducerii instituției. Comisarul general Andrei Corlan a transmis că Garda Națională de Mediu va pune la dispoziția Corpului de Control toate datele necesare și susține că transparența instituției este „totală” în fața oricărei acțiuni de verificare.

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