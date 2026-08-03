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Incendiu de vegetație masiv în Mehedinți. Pompierii avertizează că riscurile sunt uriașe – VIDEO
Incendiu in Mehedinti
Pericol uriaș după un incendiu de vegetație în județul Mehedinți. Flăcările puternice au ajuns aproape de gospodării, iar zeci de localnici au ieșit cu găleți cu apă să ajute pompierii să stingă focul. Temperaturile foarte ridicate, vântul și vegetația uscată au favorizat extinderea incendiului. Sute de hectare de vegetație și culturi agricole au fost mistuite de flăcări
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