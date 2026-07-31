Realitatea.NET
Mediu· 1 min citire

Criză de curent și caniculă, furtuna economică perfectă. Planul de criză al Guvernului pentru Sistemul Energetic

Criză energetică

Criză energetică

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 15:46
SursăRealitatea PLUS

Problemele apărute la Centrala Nucleară de la Cernavodă au amplificat îngrijorările privind siguranța Sistemului Energetic Național. Potrivit informațiilor apărute pe surse, la nivel guvernamental ar putea fi analizat inclusiv scenariul declarării stării de urgență energetică, măsură care ar permite Guvernului interimar să intervină prin măsuri excepționale pentru protejarea sistemului.

Măsurile posibile în cazul în care Guvernul decretează stare de urgență energetică

-poate raționaliza consumul marilor consumatori industriali, dacă situația -o impune

-poate acorda prioritate spitalelor și infrastructurii critice

-poate limita sau interzice temporar exporturile de energie și gaze

Alte măsuri posibile

-poate impune obligații suplimentare producătorilor și furnizorilor (stocuri minime, redirecționarea capacităților)

-poate modifica sau suspenda temporar anumite reguli și obligații contractuale din piața energiei

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

criza energeticaenergie romaniamasuri Romania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Mediu

Mai Multe