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Mediu· 1 min citire
Criză de curent și caniculă, furtuna economică perfectă. Planul de criză al Guvernului pentru Sistemul Energetic
Criză energetică
Publicat31 iul. 2026, 15:46
SursăRealitatea PLUS
Problemele apărute la Centrala Nucleară de la Cernavodă au amplificat îngrijorările privind siguranța Sistemului Energetic Național. Potrivit informațiilor apărute pe surse, la nivel guvernamental ar putea fi analizat inclusiv scenariul declarării stării de urgență energetică, măsură care ar permite Guvernului interimar să intervină prin măsuri excepționale pentru protejarea sistemului.
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