NATO rupe tăcerea după doborârea dronei. Prima reacție a Alianței, în exclusivitate pentru jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru

Jurnalista Realitatea Plus Anamaria Păcuraru a obținut în exclusivitate reacția oficială a Alianței Nord-Atlantice după incidentul în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României. Răspunsul a fost transmis de Allied Air Command, Comandamentul Aerian Aliat al NATO, în urma unei solicitări adresate direct de aceasta.
Ana Maria Păcuraru a obținut primul răspuns oficial al NATO despre drona doborâtă în spațiul aerian românesc
Realitatea Plus intră în posesia primei reacții oficiale, on the record, transmise de NATO cu privire la incidentul de vineri, 24 iulie, în care o dronă a fost doborâtă de un pilot român, cu sprijinul aeronavelor italiene, deasupra teritoriului național.
Solicitarea a fost adresată direct de jurnalista Ana Maria Păcuraru, Senior Foreign Affairs Editor și prezentatoare “Raport de Zi” la Realitatea Plus, către Allied Air Command — comandamentul aerian aliat al NATO.
Răspunsul, semnat de comandamentul de la Ramstein, confirmă în detaliu secvența operațională a incidentului și dezvăluie, pentru prima dată public, existența unui sistem anti-dronă aflat deja în dotarea României.
Răspunsul integral NATO
Iată textul integral al declarației oficiale transmise de Allied Air Command redacției Realitatea Plus:
“În dimineața zilei de 24 iulie 2026, două F-16 românești de la Baza Aeriană Fetești și două Eurofighter italiene de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat în regim de urgență, sub comandă și control NATO, pentru a identifica un vehicul aerian fără pilot (UAV) necunoscut, care zbura în apropierea spațiului aerian românesc.
Drona a fost identificată prompt, iar după ce a intrat în spațiul aerian românesc, mijloacele NATO au fost autorizate să angajeze ținta. La scurt timp, amenințarea a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Acest efort multinațional combinat subliniază capacitatea NATO de a reacționa la orice potențială amenințare aeriană, 24 din 24 de ore, pentru a proteja teritoriul și populația noastră.
Doborârea survine în contextul în care NATO, România și alte națiuni achiziționează activ interceptori de la sol, pentru a consolida capabilitățile de apărare aeriană aliate și naționale. România, de exemplu, a achiziționat sistemul anti-dronă MEROPS, conceput pentru a intercepta sisteme aeriene fără pilot de mici dimensiuni.
O anchetă este în desfășurare, iar NATO se află în contact permanent cu autoritățile române.”
Operațiunea, coordonată direct de structura de comandă NATO
Comunicatul confirmă oficial ceea ce surse din presă vehiculaseră informal în cursul zilei — anume că mijloacele aeriene aliate au fost autorizate să angajeze ținta încă din momentul intrării acesteia în spațiul aerian românesc, iar operațiunea a fost coordonată direct de structura de comandă NATO. Totodată, declarația dezvăluie public, pentru prima dată, faptul că România a achiziționat deja sistemul MEROPS, un echipament dedicat interceptării dronelor de mici dimensiuni.
Realitatea Plus este singura televiziune din România care are, până la această oră, oconfirmare oficială directă din partea comandamentului aerian al NATO cu privire la acest incident.
Materialul va fi urmat de actualizări, pe măsură ce ancheta privind proveniența dronei avansează.
Ana Maria Păcuraru, pentru Realitatea Plus.