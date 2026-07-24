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Sport· 2 min citire
Andrea Pirlo, aproape de a semna cu naționala Italiei, după ce Guardiola și Ancelotti au refuzat oferta
Andrea Pirlo (foto: profimedia)
Andrea Pirlo este principalul favorit să preia naționala Italiei, după ce Pep Guardiola și Carlo Ancelotti au refuzat propunerile Federației Italiene de Fotbal, potrivit informațiilor apărute în presa italiană.
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