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Andrea Pirlo, aproape de a semna cu naționala Italiei, după ce Guardiola și Ancelotti au refuzat oferta

Andrea Pirlo (foto: profimedia)

Andrea Pirlo (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 17:03

Andrea Pirlo este principalul favorit să preia naționala Italiei, după ce Pep Guardiola și Carlo Ancelotti au refuzat propunerile Federației Italiene de Fotbal, potrivit informațiilor apărute în presa italiană.

Paolo Maldini, directorul tehnic al federației, îl susține pe fostul său coleg de la AC Milan pentru rolul de selecționer, considerându-l potrivit pentru noul proiect de reconstrucție al Squadrei Azzurra.

Pirlo, aproape de numire

Conducerea tehnică a FIGC s-a reorientat către Andrea Pirlo după ieșirea lui Guardiola din negocieri, iar discuțiile cu fostul internațional italian au avansat. Pirlo ar fi interesat să accepte postul și să conducă echipa națională în noul ciclu, cu obiectivul Cupei Mondiale din 2030.

Maldini caută un selecționer aliniat ideilor noii conduceri, capabil să impună un stil modern și să participe la reconstrucția unei echipe care a ratat prezența la Cupa Mondială din 2026.

Consiliul Federației Italiene de Fotbal urmează să se reunească marți, ședință în care ar putea fi anunțat noul selecționer. Conform presei, Pirlo ar putea semna un contract până în 2030.

Diferența financiară

Andrea Pirlo ar urma să aibă un salariu de cel mult 1,5 milioane de euro pe sezon, o sumă semnificativ mai mică decât cele 20 de milioane de euro anual solicitate de Pep Guardiola.

Această diferență financiară a contribuit la creșterea șanselor fostului mijlocaș, considerat o variantă mai accesibilă pentru federație.

Cariera lui Pirlo

Andrea Pirlo, campion mondial cu Italia în 2006, a evoluat de-a lungul carierei la Brescia, Inter, AC Milan, Juventus și New York City FC.

Ca antrenor, Pirlo și-a început parcursul la Juventus, apoi le-a pregătit pe Fatih Karagümrük și Sampdoria. Din 2025, italianul este antrenorul formației United FC din Emiratele Arabe Unite.

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