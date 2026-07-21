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Sport· 1 min citire
Steaua București se îndreaptă către prima ligă. Anunțul ministrului Apărării-VIDEO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 10:48
SursăRealitatea PLUS
Vești bune pentru fanii Stelei! Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că drumul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București spre prima ligă a României nu mai poate fi întors și a subliniat că este nevoie de modificarea legii pentru atingerea acestui scop.
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