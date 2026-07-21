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Sport· 1 min citire

Steaua București se îndreaptă către prima ligă. Anunțul ministrului Apărării-VIDEO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 10:48
SursăRealitatea PLUS

Vești bune pentru fanii Stelei! Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că drumul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București spre prima ligă a României nu mai poate fi întors și a subliniat că este nevoie de modificarea legii pentru atingerea acestui scop.

”Drumul Stelei spre prima ligă nu mai poate fi întors”

”Drumul Stelei spre prima ligă nu mai poate fi întors. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă trebuie să fie îndeplinite două condiții mari: Una, ca ministrul să vrea, pentru că au fost perioade și am găsit documente în minister în care ministrul a spus că politica este ca Steaua să fie în Liga a II-a și să fie pepinieră, eventual, pentru alte echipe. Nu s-a vrut. Acum eu vreau, nu numai convins fiindcă este normal, ci și provocat de toate piedicile pe care văd că diverse entități le-au pus acestui club. Deci aici nu încape urmă de îndoială”, a declarat Radu Miruță.

”Suntem într-o perioadă de carantină”

Potrivit lui, a doua condiție este modificarea legii pe care un Guvern interimar nu mai are voie să o facă.

”Suntem într-o perioadă, dacă vreți, de carantină în care ministerul nu poate modifica legea care să dea posibilitatea instrumentală clubului să-și aranjeze documentele pentru a îndeplini acele condiții”, a mai spus șeful de la Apărare.

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